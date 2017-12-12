Экс-глава СБУ рассказал, как Ляшко спасали от «российских спецслужб»

Киев, 12 декабря. Украинского депутата Олега Ляшко собирались «ликвидировать российские спецслужбы», заявил экс-руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко.

По словам экс-главы украинского ведомства, российские спецслужбы якобы пытались «убить» Ляшко из-за помощи украинским военнослужащим в зоне так называемой АТО, передает украинский телеканал NewsOne.

«Я утверждаю, что враждебные спецслужбы по нему «работали». Мы задержали тех, кто согласился выполнить покушение на него. Таким образом, Олега Ляшко обезопасили», — рассказал Наливайченко, не предоставив, впрочем, ни единого доказательства и не назвав тех, кто якобы согласился «убить» Ляшко.

Ранее Ляшко заявил о том, что организованные бывшим главой Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили митинги и акции протеста якобы являются «попыткой осуществить государственный переворот на Украине».