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Украина
Экс-глава СБУ рассказал, как Ляшко спасали «от российских спецслужб»
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    Экс-глава СБУ рассказал, как Ляшко спасали «от российских спецслужб»

    12:51  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  12 Декабря 2017
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    Экс-глава СБУ рассказал, как Ляшко спасали от «российских спецслужб»

    Киев, 12 декабря. Украинского депутата Олега Ляшко собирались «ликвидировать российские спецслужбы», заявил экс-руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко.

    По словам экс-главы украинского ведомства, российские спецслужбы якобы пытались «убить» Ляшко из-за помощи украинским военнослужащим в зоне так называемой АТО, передает украинский телеканал NewsOne.

    Экс-глава СБУ рассказал, как Ляшко спасали от «российских спецслужб»

    «Я утверждаю, что враждебные спецслужбы по нему «работали». Мы задержали тех, кто согласился выполнить покушение на него. Таким образом, Олега Ляшко обезопасили», — рассказал Наливайченко, не предоставив, впрочем, ни единого доказательства и не назвав тех, кто якобы согласился «убить» Ляшко. 

    Ранее Ляшко заявил о том, что организованные бывшим главой Одесской области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили митинги и акции протеста якобы являются «попыткой осуществить государственный переворот на Украине».

    Автор: Дана Балан
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    #украина #саакашвили #сбу #ляшко #спецслужбы #наливайченко
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