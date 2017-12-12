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Политика
Турция о санкциях против России: Угрозами ничего нельзя добиться
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    Турция о санкциях против России: Угрозами ничего нельзя добиться

    12:23  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:23  12 Декабря 2017
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    Турция о санкциях против России: Угрозами ничего нельзя добиться

    Анкара, 12 декабря. Турция выступает против санкций в отношении России, считает, что ими ничего не добиться, и призывает мировое сообщество обратиться к серьезным вопросам, заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

    «Санкциями, угрозами никогда нечего нельзя добиться», — подчеркнул он в эфире канала NTV.

    По словам Чавушоглу, несмотря на то, что страны-члены Евросоюза вводят санкции против РФ, остальные государства по-прежнему поддерживают с Россией хорошие отношения, сотрудничают и покупают газ.

    «То есть, нужно заниматься серьезными вопросами, решать серьезные проблемы, которых много», — отметил Чавушоглу.

    Напомним, в конце прошлой недели сообщалось о возможном введении со стороны США новых санкций в отношении России, поводом для которых могут стать нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, которые Вашингтон видит со стороны Москвы.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #турция #чавушоглу
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