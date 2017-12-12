Турция о санкциях против России: Угрозами ничего нельзя добиться
Анкара, 12 декабря. Турция выступает против санкций в отношении России, считает, что ими ничего не добиться, и призывает мировое сообщество обратиться к серьезным вопросам, заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Санкциями, угрозами никогда нечего нельзя добиться», — подчеркнул он в эфире канала NTV.
По словам Чавушоглу, несмотря на то, что страны-члены Евросоюза вводят санкции против РФ, остальные государства по-прежнему поддерживают с Россией хорошие отношения, сотрудничают и покупают газ.
«То есть, нужно заниматься серьезными вопросами, решать серьезные проблемы, которых много», — отметил Чавушоглу.
Напомним, в конце прошлой недели сообщалось о возможном введении со стороны США новых санкций в отношении России, поводом для которых могут стать нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, которые Вашингтон видит со стороны Москвы.