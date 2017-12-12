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ООН предостерегла Киев от языковой дискриминации нацменьшинств
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    ООН предостерегла Киев от языковой дискриминации нацменьшинств

    13:12  12 Декабря 2017  /обновлено: 13:14  12 Декабря 2017
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    ООН предостерегла Киев от языковой дискриминации нацменьшинств

    Киев, 12 декабря. ООН предостерегла Киев от дискриминационной политики, призвав не укреплять позиции украинского языка за счет языков нацменьшинств. С таким заявлением выступили эксперты мониторинговой миссии международной организации.

    В своем докладе о ситуации с правами человека на Украине они проанализировали и принятие нового закона «Об образовании», который определяет украинский язык как основной язык обучения в среднем и высшем образовании. «Управление верховного комиссара ООН по правам человека предостерегает, что усиление позиций украинского языка не должно осуществляться за счет языков национальных меньшинств»,  — говорится в докладе. Отмечается также, что управление призывает власти Украины обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств без дискриминации в отношении разных групп меньшинств.

    Напомним, ранее закон раскритиковала Венецианская комиссия. По итогам его рассмотрения она рекомендовала Киеву обеспечить достаточный уровень образования для меньшинств, в том числе русскоговорящих.

    Сегодня Минобрнауки Украины заявило, что готово выполнить эти требования и поведало о разработке трех моделей изучения языков нацменьшинств, в числе которых есть и русский.

    Так, в рамках первой модели в школах будут преподавать как на украинском, так и на языке нацменьшинств с первого по 11 класс. Такая модель будет действовать для «уязвимых языков» — «тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, которые не живут в среде собственного языка», пояснили в Минобрнауки. В частности, речь идет о крымских татарах.

    Вторая модель действует для народностей, которые говорят на языках Евросоюза. В рамках этой модели национальный и украинский язык будут изучаться до пятого класса. После этого к предметам на родном языке добавят те, которые преподаются на украинском.

    Третью модель разработали для национальных общин, родной язык которых «относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка». К таким относится и русский язык, отметили в министерстве. Модель предусматривает переход на обучение на украинском языке после пятого класса.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #язык #языковой закон
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