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Политика
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Сирия: при поддержке правительства в Дамаске прошел «День шоколада»
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    Сирия: при поддержке правительства в Дамаске прошел «День шоколада»

    8:05  13 Декабря 2017
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    Сирия: при поддержке правительства в Дамаске прошел «День шоколада»

    Дамаск, 12 декабря. В Дамаске в преддверие Рождества и Нового года прошел «День шоколада», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Мероприятие было организовано под патронажем министерства туризма Сирийской Арабской Республики (САР) в отеле Caesar в Дамаске. Крупнейшие в столице компании и магазины, специализирующиеся на производстве и продаже шоколадных изделий, а также ремесленных изделий, на один день собрались вместе, чтобы порадовать жителей и гостей столицы.

    На кадрах эксклюзивного видео ФАН можно увидеть, что жители Дамаска с интересом отнеслись к празднику. Многие пришли семьями и с детьми. Всем желающим предлагали продегустировать различные шоколадные новинки, и купить сладкие подарки родным и близким. На одном из прилавков красовался фонтан из молочного шоколада, который также вызвал немалый интерес, как у детей, так и у взрослых. Также все желающие могли приобрести всевозможные поделки, растения в красивых горшках и подарочные сувениры.

    Ранее в отеле The Dama Rose Hotel в Дамаске установили рождественскую елку, на которую ходят полюбоваться жители и гости столицы. В преддверие Рождества и Нового года многие отели и магазины демонстрируют праздничные украшения.

    Напомним, что Сирия — светская страна, и около 13% ее населения являются христианами.

     

    Автор: Мохамад Жарбуа
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