Москва, 12 декабря. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Пушков заявил, что ИГИЛ1 (запрещена в России) больше не существует на территории Сирии как «боеспособная организация».

Пушков допускает, что «отдельные вылазки игиловцев могут быть с территории, скажем, Ирака». Также парламентарий уверен, что «будут террористические акты со стороны боевиков ИГИЛ, ушедших в подполье».

«Но это уже другая фаза. ИГИЛ как боеспособная организация, которая может удерживать большие территории и целые города, в Сирии больше не существует», — заявил Пушков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что президент Владимир Путин заявил, что Россия предпримет эффективные ответные меры в случае возможных вылазок террористов.

В этот понедельник российский президент побывал с визитом в Сирии, Египте и Турции, где поочередно встретился с главами этих стран. Путин напомнил, что в Сирии от террористов освобождена практически вся территория.

1 Организация запрещена на территории РФ.