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ИГИЛ как боеспособная организация в Сирии больше не существует — Пушков
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    ИГИЛ как боеспособная организация в Сирии больше не существует — Пушков

    12:13  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:15  12 Декабря 2017
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    ИГИЛ как боеспособная организация в Сирии больше не существует — Пушков

    Москва, 12 декабря. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Пушков заявил, что ИГИЛ1 (запрещена в России) больше не существует на территории Сирии как «боеспособная организация».

    Пушков допускает, что «отдельные вылазки игиловцев могут быть с территории, скажем, Ирака». Также парламентарий уверен, что «будут террористические акты со стороны боевиков ИГИЛ, ушедших в подполье».

    «Но это уже другая фаза. ИГИЛ как боеспособная организация, которая может удерживать большие территории и целые города, в Сирии больше не существует», — заявил Пушков.

    Ранее «URA.RU» сообщало, что президент Владимир Путин заявил, что Россия предпримет эффективные ответные меры в случае возможных вылазок террористов.

    В этот понедельник российский президент побывал с визитом в Сирии, Египте и Турции, где поочередно встретился с главами этих стран. Путин напомнил, что в Сирии от террористов освобождена практически вся территория.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #терроризм #пушков
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