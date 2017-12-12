В «О'КЕЙ» рассказали, когда обнародуют информацию о продаже супермаркетов

Компания «О'КЕЙ» сокращает число супермаркетов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с двадцати до семи. В самой компании отказались называть причины закрытия супермаркетов, ограничившись пресс-релизом, опубликованным еще 1 ноября. Представитель компании пообещала, что более детальная информация появится в ближайшее время.

Ранее в пресс-релизе от 1 ноября сообщалось, что компания «О'КЕЙ» «рассматривает различные варианты развития бизнеса с целью повышения стоимости для акционеров».

«В качестве одного из вариантов оптимизации портфеля активов рассматривается продажа бизнеса супермаркетов под брендом «О'КЕЙ», чтобы полностью сфокусироваться на развитии гипермаркетов и дискаунтеров», — говорилось в документе.

«На данный момент никаких решений еще не принято, более детальные комментарии преждевременны», — уточняли владельцы компании.

«Мы ничего не комментируем до официального пресс-релиза компании, — заявила Федеральному агентству новостей руководитель направления по связям с инвесторами Вероника Крячко. — Компания будет давать дополнительные комментарии, может быть, на этой неделе, а, может быть, на следующей, но это все будет в рамках официальных пресс-релизов».

Ранее газета «Коммерсант—СПб» сообщила, что магазины группы «О'КЕЙ» может приобрести X5 Retail Group. Соответствующая заявка в Федеральную антимонопольную службу была подана еще в октябре. Сделка оценивается в семь миллиардов рублей, уточняет издание.