ФСБ показало видео задержания террористов ИГ в Москве

Москва, 12 декабря. ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Москве.

Ранее стало известно о задержании трех человек по подозрению в подготовке террористических актов в период новогодних праздников и кампании по выборам президента России. По информации ФСБ, злоумышленники являются сторонниками международной террористической организации «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в РФ. Есть данные, что руководство террористами осуществлялось из-за рубежа.

Квартира подозреваемых в терроризме располагалась в Одинцовском районе Московской области. Там они хранили взрывчатые вещества, автоматы АК-74, гранаты, патроны, средства связи. Кроме того, сотрудниками ФСБ была ликвидирована лаборатория по созданию взрывных устройств.

Сейчас все трое задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Содействие террористической деятельности», «Организация террористического сообщества» и «Организация деятельности террористической организации и участия в деятельности этой организации».

1 Организация запрещена на территории РФ.