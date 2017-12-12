На предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге напали сразу после открытия

Екатеринбург, 12 декабря. Почти сразу после открытия предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге, жительница города сорвала все фирменные наклейки и, сообщив, что ее в стране все устраивает, пообещала регулярно срывать все, что будет каким-либо образом рассказывать о Собчак.

По словам пресс-секретаря штаба Собчак Наталья Неволина, женщина пришла в офис через полчаса после его открытия.

«(Женщина – прим. ФАН) обещала, что будет регулярно срывать все, что про Собчак. Даже если это просто название штаба, а не агитация», — сообщила Неволина URA.RU.

Офис телеведущей Ксении Собчак, заявившей о своем намерении баллотироваться в президенты РФ на выборах в 2018 году, начал работу по приему граждан в Екатеринбурге во вторник. Официальное открытие штаба назначено на 16 декабря: в субботу туда приедет сама Собчак. Планируется, что она будет отвечать на вопросы уральцев.

Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. На прошлой неделе 6 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил, что будет участвовать в них в качестве кандидата. Известно, что почти 70% молодежи готовы отдать свой голос на предстоящих выборах за Путина.