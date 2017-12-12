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Прокуратура потребовала от Роскомнадзора закрыть доступ к сайтам 11 нежелательных организаций
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    Прокуратура потребовала от Роскомнадзора закрыть доступ к сайтам 11 нежелательных организаций

    12:13  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:14  12 Декабря 2017
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    Прокуратура потребовала от Роскомнадзора закрыть доступ к сайтам 11 нежелательных организаций

    Москва, 12 декабря. Генпрокуратура направила в Роскомнадзор предписание об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим информацию организаций, признанных в России нежелательными.

    Соответствующая информация опубликована на сайте Роскомнадзора.  

    В рамках исполнения данного требования служба по надзору в сфере массовых коммуникаций ограничила доступ к сайту движения «Открытая Россия». Кроме того, Роскомнадзор также должен ограничить доступ к зеркалам данного интернет-ресурса. 

    Отметим, право на внесудебное ограничение доступа к информационным материалам нежелательных организаций предоставляет Федеральный закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

    Напомним, в Российской Федерации в настоящее время в список нежелательных занесены одиннадцать организаций. Ознакомиться с их перечнем можно на сайте Минюста. 

    Автор: Федор Веснин
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    #генпрокуратура #роскомнадзор #открытая россия #блокировка
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