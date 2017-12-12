Прокуратура потребовала от Роскомнадзора закрыть доступ к сайтам 11 нежелательных организаций

Москва, 12 декабря. Генпрокуратура направила в Роскомнадзор предписание об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим информацию организаций, признанных в России нежелательными.

Соответствующая информация опубликована на сайте Роскомнадзора.

В рамках исполнения данного требования служба по надзору в сфере массовых коммуникаций ограничила доступ к сайту движения «Открытая Россия». Кроме того, Роскомнадзор также должен ограничить доступ к зеркалам данного интернет-ресурса.

Отметим, право на внесудебное ограничение доступа к информационным материалам нежелательных организаций предоставляет Федеральный закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Напомним, в Российской Федерации в настоящее время в список нежелательных занесены одиннадцать организаций. Ознакомиться с их перечнем можно на сайте Минюста.