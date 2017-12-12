Бейрут, 12 декабря. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла выступил в поддержку народа Палестины.

Лидер движения сопротивления «Хезболла» заявил, что решение президента Трампа о переносе посольства США в Иерусалим ознаменует «начало конца территориального образования Израиль». Насралла подчеркнул, что необходимо оказать политическое давление со стороны властей Палестины, Лиги Арабских Государств и Организации Исламского сотрудничества на Израиль и США и приостановить мирный процесс, а также отозвать все предложения о перемирии, пока Штаты не откажутся от своего решения.

Генсек «Хезболлы» подчеркнул, что самым правильным будет объявление третьей интифады (восстания). Насралла отметил, что движение сопротивления полностью поддерживает народ Палестины.