Сирия сегодня: США хотят участвовать в послевоенном устройстве САР

Сирия, 12 декабря. Соединенные Штаты хотят участвовать в послевоенном устройстве Сирийской Арабской Республики (САР). Президент США Дональд Трамп назвал удары по Сирийской арабской армии (САА) законными. Россия фиксирует нарушение режима прекращения огня. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Послевоенная жизнь

Соединенные Штаты хотят сохранить военные силы и средства на территории САР после вывода российской группировки войск, чтобы обеспечить себе возможность влияния на ситуацию в стране после войны. Об этом РИА Новости заявил бывший сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди.

«США хотят сидеть за столом переговоров по послевоенному устройству в Сирии, и поэтому оставляют советников, союзников и действующих в регионе террористов, чтобы обеспечить легитимность своего присутствия», — сказал он.

По его словам, Вашингтон также «продолжит фантазировать» об отстранении от власти президента САР Башара Асада.

Удары по САА

Дональд Трамп направил письмо конгрессу с описанием текущих военных операций с участием военнослужащих США, в котором глава американского государства назвал законными удары по сирийским военным.

«С момента последнего периодического доклада Вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН) в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам. Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании», — говорится в письме Трампа, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

Напомним, 8 июня международная коалиция под руководством Соединенных Штатов нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Представители западной коалиции сообщили, что были уничтожены танк и артиллерийские установки, вошедшие в зону предотвращения конфликтов и представляющих угрозу для союзных сил.

Нарушение перемирия

Российская Федерация в комиссии по перемирию на территории САР за прошедшие сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня. Сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо — два; Латакия — одно; Хомс — одно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон в САР проводил гуманитарные акции. Всего было проведено 1701 гумакций, общий вес гуманитарной помощи составил 2341,8 тонны.

1 Организация запрещена на территории РФ.