Губернатор Тульской области Дюмин открыл один из лучших детсадов в России

Москва, 12 декабря. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил в поселке Петровский города Тулы новый детский сад, построенный в максимально короткий срок — всего за полгода. На открытии глава региона выразил уверенность, что детсад, который рассчитан на 110 мест, может побороться за звание одного из лучших в России.

Строительство дошкольного учреждения началось в мае и завершилось почти месяц назад. Дюмин подчеркнул, что властям региона удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады для детей 3–7 лет, также по поручению губернатора началась работа с социальными инвесторами, чтобы избавиться и от очереди для детей от одного до трех лет, сообщили в пресс-службе главы Тульской области.

«Будем прикладывать все усилия, чтобы нашим детям было комфортно и удобно. Я уверен, что этот детский сад не только самый лучший в ЦФО, я думаю, что мы можем побороться за звание одного из лучших в России», — заявил Дюмин на открытии детского учреждения.

Шесть групп — от ясельной до подготовительной — откроются уже на следующей неделе. Всего из 110 мест в детском саду 50 рассчитаны на детей до трех лет. Глава Тульской области подчеркнул, что сделает все, чтобы выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным — полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения.

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Проектом детского сада занималась компания из Петербурга. При строительстве применялись самые современные и безопасные материалы. Защищено здание современной системой контроля доступа. Дизайн сада продуман до мелочей — детские рисунки на фасаде, панорамная крыша и разноцветные стены. На входе детей и их родителей встречает огромный аквариум с экзотическими морскими обитателями. В здании есть отдельный зал для хореографии, бассейн и беговелы. На детской площадке вокруг здания расположены шесть веранд и большая карусель, какие раньше можно было встретить только в парках развлечений, сообщает eg.ru.

«Я, когда зашла сюда впервые, была поражена: настолько он необыкновенный, красивый, уютный», — делится впечатлениями мама одного из воспитанников нового детского сада.

Всего в Тульской области с 2013 года было введено в эксплуатацию 26 детсадов — как новых, так и после капремонта.