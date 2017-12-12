Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Австрии, пострадали 60 человек

Вена, 12 декабря. На газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия произошел мощный взрыв. Портал oe24 со ссылкой на полицию сообщает, что в результате инцидента пострадали 60 человек.

Согласно приведенной информации, взрыв прогремел утром во вторник в коммуне Вайден-ан-дер-Марх на одной из крупнейших газовых станций Австрии.

В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.

Напомним, несколько дней назад сотрудники полиции предотвратили взрыв бытового газа в квартире дома в городе Новотроицк Оренбургской области.