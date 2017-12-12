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Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Австрии, пострадали 60 человек
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    Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Австрии, пострадали 60 человек

    12:14  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:15  12 Декабря 2017
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    Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Австрии, пострадали 60 человек

    Вена, 12 декабря. На газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия произошел мощный взрыв. Портал oe24 со ссылкой на полицию сообщает, что в результате инцидента пострадали 60 человек.

    Согласно приведенной информации, взрыв прогремел утром во вторник в коммуне Вайден-ан-дер-Марх на одной из крупнейших газовых станций Австрии.

    В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента.

    Напомним, несколько дней назад сотрудники полиции предотвратили взрыв бытового газа в квартире дома в городе Новотроицк Оренбургской области.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #взрыв #австрия
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