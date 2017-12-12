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Турция обещает согласовать с Москвой возможную операцию против сирийских курдов
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    Турция обещает согласовать с Москвой возможную операцию против сирийских курдов

    11:55  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:56  12 Декабря 2017
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    Турция обещает согласовать с Москвой возможную операцию против сирийских курдов

    Анкара, 12 декабря. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность проведения военной операции против сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD/РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

    Он подчеркнул, что сейчас сирийский режим не угрожает Турции: «Был эпизод, когда они сбили наш самолет, но этого сейчас нет». Однако угроза для страны, по словам Чавушоглу, исходит именно от РПК. «Если с нашей стороны будет операция, мы заранее согласуем ее параметры с нашими союзниками, с Россией», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры двух стран окончательно согласовали кредитное соглашение по военно-техническому сотрудничеству.

    После переговоров Путин подтвердил согласование документа и выразил надежду, что оно будет подписано «в самые ближайшие дни».

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #москва #курды
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