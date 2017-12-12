Южная Корея просит США отложить военные учения на период Олимпиады-2018

Сеул, 12 декабря. Южнокорейские власти просят Соединенные Штаты временно отложить военные учения на время зимних Олимпийских игр-2018, чтобы «уменьшить вероятность провокаций со стороны КНДР». Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

FT Exclusive: South Korea has asked the US to delay joint military exercises until the Winter Olympics end, a move to ease tensions with North Korea https://t.co/x97kmxoI98 — Financial Times (@FT) December 11, 2017

Речь идет о таких традиционных тренировочных учениях, как Foal Eagle и Key Resolve, которые запланированы на февраль. Сеул выступил с предложением отложить военные маневры до завершения Паралимпийских игр 18 марта.

По данным источников, США, вероятно, согласятся, пишет АиФ.

В оборонном ведомстве Южной Кореи заявили, что в настоящий момент решение не принято.

Отмечается, что совет национальной безопасности США, американское военное ведомство и посольство Южной Кореи отказались комментировать информацию.

Напомним, зимние ОИ-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.