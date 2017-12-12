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Южная Корея просит США отложить военные учения на период Олимпиады-2018
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    Южная Корея просит США отложить военные учения на период Олимпиады-2018

    12:00  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:01  12 Декабря 2017
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    Южная Корея просит США отложить военные учения на период Олимпиады-2018

    Сеул, 12 декабря. Южнокорейские власти просят Соединенные Штаты временно отложить военные учения на время зимних Олимпийских игр-2018, чтобы «уменьшить вероятность провокаций со стороны КНДР». Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

    Речь идет о таких традиционных тренировочных учениях, как Foal Eagle и Key Resolve, которые запланированы на февраль. Сеул выступил с предложением отложить военные маневры до завершения Паралимпийских игр 18 марта.

    По данным источников, США, вероятно, согласятся, пишет АиФ.

    В оборонном ведомстве Южной Кореи заявили, что в настоящий момент решение не принято.

    Южная Корея просит США отложить военные учения на период Олимпиады-2018

    Отмечается, что совет национальной безопасности США, американское военное ведомство и посольство Южной Кореи отказались комментировать информацию.

    Напомним, зимние ОИ-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #северная корея #южная корея #олимпиада-2018 #сеул
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