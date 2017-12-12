ФСБ задержала за подготовку терактов а Москве трех сторонников ИГ

Москва, 12 декабря. Сотрудники ФСБ арестовали трех выходцев из Средней Азии за подготовку террористических актов в Москве. В ходе обыска у них были обнаружены самодельные взрывные устройства и автоматы, была ликвидирована лаборатория, сообщает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ РФ.

Как отмечается в сообщении, сторонники международной террористической организации «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в России, планировали провести теракты на новогодние праздники и во время выборов президента в Москве.

Руководили террористами «из-за рубежа», — пояснила пресс-служба.

Сотрудникам ФСБ удалось обнаружить конспиративную квартиру в Одинцовском районе Московской области, где преступники синтезировали взрывчатые вещества для создания самодельно взрывчатки.

В ходе обысков у злоумышленников были изъяты два самодельных взрывных устройства, два автомата АК-74, гранаты, патроны, а также 2,5 кг прекурсоров для создания бомб. Кроме того, сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по созданию взрывных устройств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», «Организация террористического сообщества» и «Организация деятельности террористической организации и участия в деятельности этой организации».

В данный момент задержанные заключены под стражу.

1 Организация запрещена на территории РФ.