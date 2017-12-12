Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
РКН решает важную и актуальную проблему, борясь с живодерским контентом — эксперт
Общество
ФСБ задержала за подготовку терактов а Москве трех сторонников ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФСБ задержала за подготовку терактов а Москве трех сторонников ИГ

    11:58  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:58  12 Декабря 2017
    69

    ФСБ задержала за подготовку терактов а Москве трех сторонников ИГ

    Москва, 12 декабря. Сотрудники ФСБ арестовали трех выходцев из Средней Азии за подготовку террористических актов в Москве. В ходе обыска у них были обнаружены самодельные взрывные устройства и автоматы, была ликвидирована лаборатория, сообщает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ РФ.

    Как отмечается в сообщении, сторонники международной террористической организации «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в России, планировали провести теракты на новогодние праздники и во время выборов президента в Москве.

    Руководили террористами «из-за рубежа», — пояснила пресс-служба.

    Сотрудникам ФСБ удалось обнаружить конспиративную квартиру в Одинцовском районе Московской области, где преступники синтезировали взрывчатые вещества для создания самодельно взрывчатки.

    В ходе обысков у злоумышленников были изъяты два самодельных взрывных устройства, два автомата АК-74, гранаты, патроны, а также 2,5 кг прекурсоров для создания бомб. Кроме того, сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по созданию взрывных устройств.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», «Организация террористического сообщества» и «Организация деятельности террористической организации и участия в деятельности этой организации».

    В данный момент задержанные заключены под стражу.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #террористы #игил #фсб
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть