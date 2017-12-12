Сирия и Израиль, конгресс в Сочи, курды — о чем договорились Путин и Эрдоган

Накануне вечером в турецкой столице прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Президенты обсудили вопросы внутреннего сотрудничества между Москвой и Анкарой, коснулись проблемы обострения обстановки на Ближнем Востоке в связи с ситуацией вокруг Иерусалима. Другой основной темой, несомненно, стало сирийское урегулирование, гарантами которого являются и Россия, и Турция.

Лидер РФ остался доволен результатами встречи и даже назвал своего турецкого коллегу другом. Как рассказал Путин, переговоры прошли в деловой обстановке и носили конструктивный характер, передавало агентство ТАСС. В прошлый раз президенты встречались в Сочи вместе с главой другой страны-гаранта — Ирана. Тогда на высшем уровне также обсуждалось политическое разрешение конфликта в Сирии.

О том, каких именно вопросов могли коснуться Путин и Эрдоган в ходе вчерашних переговоров, и о том, каким образом этом может отразиться на ситуации в арабской республике, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников выразил мнение, что, говоря о Сирии, лидеры Турции и России, скорее всего, обсуждали не столько военную ситуацию и работу зон деэскалации, сколько проблему политического урегулирования и организацию грядущего мирного Конгресса национального диалога САР. Эксперт выразил данное мнение в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«В настоящее время речь идет в первую очередь о налаживании внутрисирийского диалога — то есть о грядущей встрече представителей различных сил, группировок и политических движений, которые сейчас есть в республике. Потому сейчас на повестке уже, скорее, не военные действия, не демилитаризованные зоны, а то, как дальше строить мирный процесс, какая архитектура будет у новой послевоенной сирийской государственности. Речь теперь идет об этом, потому что у каждой из сторон в данной ситуации есть свое видение будущего САР, есть свои приоритеты. И РФ, и Турция являются странами-гарантами урегулирования, и потому тема его дальнейшего развития, очевидно, была основной в рамках сирийского аспекта переговоров между Путиным и Эрдоганом», — предполагает наш собеседник.

Курды и вопрос их участия в грядущей мирной конференции народов САР, которая пройдет в Сочи, — являются теми моментами, по которым позиции Москвы и Анкары расходились. Российская сторона считает, что установление мира в арабской республике будет возможно только в том случае, если как можно большее количество внешних сторон конфликта сядет за стол переговоров. Турция, в свою очередь, считает Рабочую партию Курдистана и связанные с этой организацией военизированные группировки курдов, в частности Демократические силы Сирии (SDF), террористическими организациями. Соответственно, данный вопрос, несомненно, также поднимался во время вчерашней встречи Путина и Эрдогана, считает собеседник ФАН.

«Этот конгресс — первый мирный процесс, в котором курды должны будут участвовать. На переговорах в Астане и в рамках Женевского формата их представителей не было. У каждой из сторон — и у Анкары, и у Москвы — по этому вопросу также, несомненно, есть свое видение ситуации и свои приоритеты. Турция отстаивает свой взгляд на курдскую проблему, для нее это принципиальный момент в данных условиях. Для РФ же важно, прежде всего, сохранение стабильности на территории Сирии, преемственность государственных институтов — то есть все то, о чем Россия говорила еще с самого начала», — заметил эксперт.

Таким образом, на повестке было участие тех или иных политических сил в сочинском конгрессе, формат данных переговоров и другие ключевые организационные вопросы, связанные с этим стратегическим мирным процессом, с началом которого будет осуществлен непосредственный переход к реальному политическому урегулированию, предполагает политолог.