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Рекордный снегопад зарегистрирован на территории Аляски
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    Рекордный снегопад зарегистрирован на территории Аляски

    12:00  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:00  12 Декабря 2017
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    Рекордный снегопад зарегистрирован на территории Аляски

    Вальдез, штат Аляска, 12 декабря. В южной части Аляски был зарегистрирован самый сильный снегопад в мировой истории метеорологических наблюдений. 

    Всего за трое суток в районе расположенного около побережья Тихого океана перевала Томпсона выпало более 220 сантиметров снежного покрова — все это время мощнейший снегопад продолжался без остановки. По данным местной метеостанции, во время сильного снежного заряда регистрировалось выпадение более чем четырех сантиметров снежного покрова каждые 10 минут.

    Рекордный снегопад зарегистрирован на территории Аляски

    Как сообщает «Ридус», столь сильный снегопад вызвал сход лавин, которые перекрыли дорогу, ведущую к городу Вальдез. После завершения снегопада прибывшая снегоуборочная техника смогла расчистить снежные заносы. 

    Перевал Томпсона, верхняя точка которого находится на высоте 855 метров, является самым снежным местом в Соединенных Штатах — предыдущий установленный там в 1955 году рекорд снегопада составил 160 см за один день.

    Автор: Валентин Меликов
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