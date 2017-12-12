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Сирия новости 12 декабря 12.30: подкрепление САА прибыло в Дамаск, контрнаступление «Нусры» в Хаме
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    Сирия новости 12 декабря 12.30: подкрепление САА прибыло в Дамаск, контрнаступление «Нусры» в Хаме

    12:30  12 Декабря 2017
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    Подкрепление САА прибыло в Дамаск

    Сирия, 12 декабря. Подкрепление САА прибыло на юго-запад провинции Дамаск. «Ан-Нусра»*** провела контрнаступление в северной части Хамы. Неизвестные боевики взорвали супермаркет в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: получили подкрепление в юго-западной части Дамаска; лишились одного из саперов в провинции Дейр-эз-Зор; отступили от населенного пункта Мушерифа к северо-востоку от Хамы.

    «Исламское государство»1: продолжает подпольную деятельность в провинции Аль-Анбар в Ираке.

    Сирийская свободная армия** (ССА): ведет огонь по позициям курдов в районе деревень Дикмадаш, Басуфа и Бейх на севере Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в боях с САА близ  населенного пункта Мугр Аль-Мир в провинции Дамаск; заявляет об убийстве солдат САА к северу от Хомса;  обстреляла жилые районы города Мхарде в Хаме.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    На юго-западе региона правительственная армия продолжает развивать наступление на опорные пункты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» недалеко от города Бейт Джинн. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, в район Западной Гуты прибыли дополнительные части Национальных сил обороны (NDF)******. Ранее эти войска базировались вблизи Дамаска. В настоящий момент разворачиваются ожесточенные бои у населенного пункта Мугр Аль-Мир. По данным военных источников AMN, сирийские подразделения и проасадовские отряды ведут интенсивные обстрелы военных объектов исламистов. ВВС Сирии тем временем наносят удары по укрепрайонам боевиков с воздуха. Основной целью атаки является перекрытие линии снабжения «Джебхат Ан-Нусры»1, пролегающей между городами Мугр Аль-Мир и Бейт-Сабер. Таким образом, силы САР намереваются разбить отряды исламистов на две части. Как передает агентство новостей Al Manar News, 17 боевиков «Тахрир Аш-Шам» были ликвидированы в ходе столкновений и артобстрелов САА.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    По сведениям информационного агентства Al Manar News, протурецкие исламисты Сирийской свободной армии (ССА) продолжают вести огонь по опорным пунктам Демократических сил Сирии**** (SDF) в районе деревни Дикмадаш, расположенной к северу от города Африн. Между тем турецкие войска начали обстреливать позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на окраине поселений Басуфа и Бейх, сообщает турецкий военный источник в сети Twitter (AhmetM_08). Некоторое время назад Турция начала стягивать силы в район кантона Африн для того, чтобы выступить против Рабочей партии Курдистана, которая включена в список террористических организаций в Турецкой Республике.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    К северу от административного центра региона вновь отмечается вооруженное противостояние между правительственными силами и отрядами «Джебхат Ан-Нусры», базирующимися в районе Растанского котла. Оппозиционный Twitter-канал (rien4djri) утверждает, что пять солдат Сирийской арабской армии (САА) были убиты в результате последних столкновений неподалеку от населенного пункта Талль-Бисса. Однако официального подтверждения информация пока не получила. О потерях со стороны антиправительственной группировки не сообщается. Напомним, на севере провинции действует перемирие между войсками САР и формированиями, принадлежащими к числу «умеренной оппозиции», однако на боевиков «Ан-Нусры» режим тишины не распространяется.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Благодаря совместным усилиям Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС основные силы «Исламского государства» в САР были уничтожены. Медиа-порталы, подконтрольные ливанской организации «Хезболла», выпустили видеозапись, на которой запечатлены освобожденные населенные пункты на западном берегу реки Евфрат. Напомним, войска САА продвигались со стороны Меядина в направлении пограничного города Абу Кемаль. Оставшиеся отряды террористической группировки бежали в западную часть провинции, а также на территории, захваченные Демократическими силами Сирии (SDF) на востоке Дейр-эз-Зора. Операция по зачистке районов Сирийской пустыни начнется в ближайшее время после того, как освобожденные города будут зачищены от мин и СВУ, оставленных ИГИЛовцами. По данным агентства новостей Al Manar News, один из саперов армии САР подорвался на мине в этой местности.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Информационный портал Al Manar News передает, что неизвестные боевики взорвали супермаркет в населенном пункте Сайда на востоке Даръа. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

    Согласно источникам, подконтрольным вооруженной оппозиции, Сирийская арабская армия и союзные ей проправительственные формирования начали перебрасывать в регион большое количество военной техники, а также артиллерийские дивизионы, готовясь к наступлению на позиции «Тахрир Аш-Шам».

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Ранее поступала информация о том, что боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» провели неожиданное контрнаступление в северной части провинции Хама, атаковав позиции частей САА недалеко от города Абу-Дали. Чтобы избежать большого количества жертв среди военнослужащих САР и местных жителей, правительственные войска провели тактическое отступление, временно оставив населенный пункт Мушерифа. Военный источник в соцсети Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что в регион уже направилось подкрепление САА.

    Боевики также интенсифицировали обстрелы населенного пункта Мхарде, расположенного северо-западнее столицы провинции. Несколько минометных ударов пришлись на жилые районы города. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

    Ирак

    Карта военных действий — Хама

    Иракская армия продолжила поиск «спящих ячеек» «Исламского государства» на территории Республики Ирак. Согласно сведениям новостного агентства Al Sumaria News, правительственным вооруженным силам удалось обнаружить подпольную группу террористов ИГИЛ1 в одном из подземных туннелей в пригороде населенного пункта Хит в провинции Аль-Анбар. О результатах операции пока не сообщалось.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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