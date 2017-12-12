Сирия, 12 декабря. Подкрепление САА прибыло на юго-запад провинции Дамаск. «Ан-Нусра»*** провела контрнаступление в северной части Хамы. Неизвестные боевики взорвали супермаркет в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: получили подкрепление в юго-западной части Дамаска; лишились одного из саперов в провинции Дейр-эз-Зор; отступили от населенного пункта Мушерифа к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»1: продолжает подпольную деятельность в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет огонь по позициям курдов в районе деревень Дикмадаш, Басуфа и Бейх на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в боях с САА близ населенного пункта Мугр Аль-Мир в провинции Дамаск; заявляет об убийстве солдат САА к северу от Хомса; обстреляла жилые районы города Мхарде в Хаме.

Провинция Дамаск

На юго-западе региона правительственная армия продолжает развивать наступление на опорные пункты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» недалеко от города Бейт Джинн. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, в район Западной Гуты прибыли дополнительные части Национальных сил обороны (NDF)******. Ранее эти войска базировались вблизи Дамаска. В настоящий момент разворачиваются ожесточенные бои у населенного пункта Мугр Аль-Мир. По данным военных источников AMN, сирийские подразделения и проасадовские отряды ведут интенсивные обстрелы военных объектов исламистов. ВВС Сирии тем временем наносят удары по укрепрайонам боевиков с воздуха. Основной целью атаки является перекрытие линии снабжения «Джебхат Ан-Нусры»1, пролегающей между городами Мугр Аль-Мир и Бейт-Сабер. Таким образом, силы САР намереваются разбить отряды исламистов на две части. Как передает агентство новостей Al Manar News, 17 боевиков «Тахрир Аш-Шам» были ликвидированы в ходе столкновений и артобстрелов САА.

Провинция Алеппо

По сведениям информационного агентства Al Manar News, протурецкие исламисты Сирийской свободной армии (ССА) продолжают вести огонь по опорным пунктам Демократических сил Сирии**** (SDF) в районе деревни Дикмадаш, расположенной к северу от города Африн. Между тем турецкие войска начали обстреливать позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на окраине поселений Басуфа и Бейх, сообщает турецкий военный источник в сети Twitter (AhmetM_08). Некоторое время назад Турция начала стягивать силы в район кантона Африн для того, чтобы выступить против Рабочей партии Курдистана, которая включена в список террористических организаций в Турецкой Республике.

Провинция Хомс

К северу от административного центра региона вновь отмечается вооруженное противостояние между правительственными силами и отрядами «Джебхат Ан-Нусры», базирующимися в районе Растанского котла. Оппозиционный Twitter-канал (rien4djri) утверждает, что пять солдат Сирийской арабской армии (САА) были убиты в результате последних столкновений неподалеку от населенного пункта Талль-Бисса. Однако официального подтверждения информация пока не получила. О потерях со стороны антиправительственной группировки не сообщается. Напомним, на севере провинции действует перемирие между войсками САР и формированиями, принадлежащими к числу «умеренной оппозиции», однако на боевиков «Ан-Нусры» режим тишины не распространяется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Благодаря совместным усилиям Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС основные силы «Исламского государства» в САР были уничтожены. Медиа-порталы, подконтрольные ливанской организации «Хезболла», выпустили видеозапись, на которой запечатлены освобожденные населенные пункты на западном берегу реки Евфрат. Напомним, войска САА продвигались со стороны Меядина в направлении пограничного города Абу Кемаль. Оставшиеся отряды террористической группировки бежали в западную часть провинции, а также на территории, захваченные Демократическими силами Сирии (SDF) на востоке Дейр-эз-Зора. Операция по зачистке районов Сирийской пустыни начнется в ближайшее время после того, как освобожденные города будут зачищены от мин и СВУ, оставленных ИГИЛовцами. По данным агентства новостей Al Manar News, один из саперов армии САР подорвался на мине в этой местности.

Провинция Даръа

Информационный портал Al Manar News передает, что неизвестные боевики взорвали супермаркет в населенном пункте Сайда на востоке Даръа. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

Согласно источникам, подконтрольным вооруженной оппозиции, Сирийская арабская армия и союзные ей проправительственные формирования начали перебрасывать в регион большое количество военной техники, а также артиллерийские дивизионы, готовясь к наступлению на позиции «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Хама

Ранее поступала информация о том, что боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» провели неожиданное контрнаступление в северной части провинции Хама, атаковав позиции частей САА недалеко от города Абу-Дали. Чтобы избежать большого количества жертв среди военнослужащих САР и местных жителей, правительственные войска провели тактическое отступление, временно оставив населенный пункт Мушерифа. Военный источник в соцсети Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что в регион уже направилось подкрепление САА.

Боевики также интенсифицировали обстрелы населенного пункта Мхарде, расположенного северо-западнее столицы провинции. Несколько минометных ударов пришлись на жилые районы города. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Ирак

Иракская армия продолжила поиск «спящих ячеек» «Исламского государства» на территории Республики Ирак. Согласно сведениям новостного агентства Al Sumaria News, правительственным вооруженным силам удалось обнаружить подпольную группу террористов ИГИЛ1 в одном из подземных туннелей в пригороде населенного пункта Хит в провинции Аль-Анбар. О результатах операции пока не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)