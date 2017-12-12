Игра в рулетку: взрыв в Нью-Йорке произвел «спящий» пособник террористов

В районе центрального автовокзала Нью-Йорка на Манхэттене в районе 7:19 по местному времени (15:19 МСК) 11 декабря 2017 года прогремел взрыв. Городская полиция объявила об эвакуации трех веток метро и закрытии автовокзала.

Позднее полиция Нью-Йорка сообщила о задержании подозреваемого в совершении взрыва, который, по их информации, связан с «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Неумелый террорист

По информации американских СМИ, взрывное устройство сработало прямо на теле подозреваемого: детонатор бомбы был примотан к рукам террориста-одиночки. Кроме самого злоумышленника, по информации нью-йоркской полиции, пострадало еще четыре человека, которые получили незначительные ранения.

Движение по заблокированным веткам метро и через центральный автовокзал было разрешено уже через два часа после террористического акта, о чем нью-йоркские власти поспешили сообщить на импровизированной пресс-конференции прямо возле автовокзала.

В настоящее время личность террориста уже установлена — им оказался 27-летний Акид Улла (Akayed Ullah), он прибыл в США по иммиграционной визе из Бангладеш в 2011 году. Судя по типу визы (так называемый «тип F43»), озвученному в официальном сообщении, Улла прибыл в США к своим родителям, приехавшим в Штаты по иммиграционной визе ранее, однако детали его семейного статуса не разглашаются в интересах следствия.

Такого рода практика «иммиграции по цепочке», когда ближайшие родственники первой волны иммигрантов автоматически получают возможность приехать в США, неоднократно подвергалась критике со стороны администрации Дональда Трампа, выступающего за радикальное ужесточение американского иммиграционного законодательства. После вчерашнего инцидента пресс-секретарь президента Сара Сандерс дополнительно подчеркнула, что «будущая иммиграционная политика должна препятствовать таким личностям (как Улла) приезжать в Соединенные Штаты».

Согласно сообщениям нью-йоркской полиции, в сентябре 2017 года Улла официально стал резидентом США, проживая большую часть времени в Бруклине. В Бангладеш за ним не числилось никаких уголовных преступлений, в США с марта 2012 года по март 2015 года он был владельцем индивидуальной лицензии на перевозки на такси.

«Воин», но не «солдат»

В настоящий момент Акид Улла находится в госпитале — самодельное взрывное устройство нанесло больше вреда ему самому, нежели кому-либо из окружающих, получившим легкие ранения.

Известно, что террорист действовал, вдохновившись радикальными исламистскими идеями «Исламского государства», и использовал в подготовке взрывного устройства информацию, распространяемую ИГ1 по интернету.

С другой стороны, в сообщениях СМИ утверждается, что террорист не входил в официальную структуру боевиков ИГ, действуя в одиночку и без связи с какими-либо кураторами со стороны террористической организации. Такая практика в последнее время крайне активно используется «Исламским государством», вертикальные структуры которого в Сирии и Ираке разгромлены, а его управляющие цепочки в значительной мере дезорганизованы.

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Сегодня ИГ использует два определения для своих террористов. Первое — это «воин» (махариб) «Исламского государства». Именно к этой категории относится Улла, так как решение о совершении теракта он принимал самостоятельно. В том же случае, если бы Улла состоял в активной террористической ячейке, которая спланировала бы теракт в тесной координации с управляющими структурами ИГ, то он был бы назван «солдатом» (джунди), «Исламского государства», то есть террористом, официально включенным в структуры ИГ и принесшим ему присягу.

Такой подход к «инициированию» террористов-одиночек с помощью пропаганды является опасным оружием в руках ИГ, так как их намерения практически невозможно выяснить с помощью агентурной или контрразведывательной работы.

Подобный террорист является «спящим» ровно до момента совершения теракта, который хоть и уступает в «профессиональном отношении» делу рук организованного и обученного террориста, но, тем не менее, достигает главного — паники в массах и резонанса в СМИ.

Противоядие есть?

Целый ряд терактов 2017 года был проведен именно «воинами» (неорганизованными террористами) «Исламского государства». Резонансные нападения в Лондоне и Париже, которые производились с помощью кухонных ножей или путем наезда автомобиля на прохожих, были проведены именно такими злоумышленниками, индуцированными на совершение терактов с помощью социальных сетей.

Судя по всему, ни у европейской, ни у американской полиции нет внятного ответа на такого рода теракты — уповать приходится лишь на непрофессионализм исполнителей. Действительно, в таких терактах дело пока заканчивалось в основном ранеными и небольшим количеством убитых, однако, как показывает история, каждый раз это игра в смертельную рулетку. Достаточно кому-нибудь из таких террористических «воинов» организовать теракт хотя бы на уровне норвежца Брейвика или американца Маквея — и сотен убитых и раненых будет не избежать.

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Единственным вариантом эффективной борьбы с такого рода неорганизованным террором является, пожалуй, кропотливая и сознательная профилактика негативных явлений в «питательной среде» международного терроризма — социальном дне западного мира, куда и попадает большая часть вынужденных мигрантов из исламских стран. С другой стороны, именно агрессивная политика стран Запада в Африке и на Ближнем Востоке и подпитывает эту неблагополучную и беднейшую прослойку западного общества — поэтому сама по себе профилактика никак не остановит распространение неорганизованного террора.

Скорее всего, истинное противоядие против международного терроризма находится вне поля деятельности нью-йоркской, лондонской и парижской полицейских, вынужденных безуспешно бороться с последствиями просчетов своих политиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.