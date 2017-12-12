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Батальон военной полиции России вернулся из Сирии в Махачкалу
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    Батальон военной полиции России вернулся из Сирии в Махачкалу

    11:38  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:47  12 Декабря 2017
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    Батальон военной полиции России вернулся из Сирии в Махачкалу

    Махачкала, 12 декабря. Батальон военной полиции Российской Федерации вернулся из Сирии в Махачкалу. Об этом сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства России.

    «Батальон военной полиции Южного военного округа (ЮВО), выполнявший задачи в Сирии, доставлен двумя самолетами военно-транспортной авиации в аэропорт Махачкалы», — следует из сообщения военного ведомства РФ.

    Личный состав батальона с конца весны текущего года выполнял задачи по контролю за режимом прекращения огня в зонах деэскалации, а также занимался обеспечением безопасности мирных граждан при гуманитарных акциях, передает «РИА Новости»

    Батальон военной полиции России вернулся из Сирии в Махачкалу

    Напомним, в минувший понедельник. 11 декабря, глава российского государства Владимир Путин посетил российскую авиационную базу «Хмеймим» в Сирии, где заявил о решении вывести значительную часть контингента российских войск из САР. 

    Кроме того, президент России подчеркнул, что «ВКС РФ блестяще выполнили свою задачу» в республике. 

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    Автор: Дана Балан
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