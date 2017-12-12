Батальон военной полиции России вернулся из Сирии в Махачкалу

Махачкала, 12 декабря. Батальон военной полиции Российской Федерации вернулся из Сирии в Махачкалу. Об этом сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства России.

«Батальон военной полиции Южного военного округа (ЮВО), выполнявший задачи в Сирии, доставлен двумя самолетами военно-транспортной авиации в аэропорт Махачкалы», — следует из сообщения военного ведомства РФ.

Личный состав батальона с конца весны текущего года выполнял задачи по контролю за режимом прекращения огня в зонах деэскалации, а также занимался обеспечением безопасности мирных граждан при гуманитарных акциях, передает «РИА Новости».

Напомним, в минувший понедельник. 11 декабря, глава российского государства Владимир Путин посетил российскую авиационную базу «Хмеймим» в Сирии, где заявил о решении вывести значительную часть контингента российских войск из САР.

Кроме того, президент России подчеркнул, что «ВКС РФ блестяще выполнили свою задачу» в республике.

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