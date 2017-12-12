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Косачев предупредил о желании США  организовать «новый майдан» в Сирии 
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    Косачев предупредил о желании США  организовать «новый майдан» в Сирии 

    11:53  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:53  12 Декабря 2017
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    Косачев предупредил о желании США  организовать «новый майдан» в Сирии 

    Москва, 12 декабря. США попытаются организовать в Сирии «новый майдан», чтобы сменить власть, если этого не удастся сделать посредством выборов. Таким мнением поделился глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

    Он предупредил, что Вашингтон не только готов поддержать любую силу в Сирии, заявляющую о своей оппозиционности, но и сам готов заняться «воспитанием» такой силы, «чтобы если не выборами, так «майданом» организовать смену власти в нужном ему направлении». 

    В то же время он отметил, что инициатива в сирийском вопросе в настоящее время находится у действующего президента страны Башара Асада, которого поддерживает Россия.

    «Инициатива в сирийских делах сейчас не у США, и Асад сегодня при поддержке российских ВКС — явно не проигравший», — цитирует Косачева РИА Новости.

    Глава международного комитета Совета Федерации отметил, что считает последние сигналы из Вашингтона о том, что администрация Дональда Трампа готова согласиться с пребыванием у власти в Сирии Башара Асада, частью внутриамериканских игр против самого президента США.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #косачев #асад #совфед
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