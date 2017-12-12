Анкара больше не видит угрозы от Дамаска — Чавушоглу

Анкара, 12 декабря. Турецкие власти больше не видят угрозы от Дамаска, сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу в эфире местного телеканала NTV.

Анкара больше не рассматривает правительство САР как угрозу, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Дипломат подчеркнул, что при необходимости вопросы будут согласованы с российской стороной.

«Сейчас нет речи о том, чтобы нам угрожал сирийский режим. Был эпизод, когда они сбили наш самолет, но этого сейчас нет. Сейчас есть PYD/РПК, вот оттуда угроза может быть», — сказал высокопоставленный турецкий дипломат.

Турция рассматривает Рабочую партию Курдистана и курдский «Демократический союз» как террористические организации. Ранее сообщалось, что Дамаск намерен продолжить сотрудничество с Москвой в борьбе против терроризма. Новой задачей является уничтожение боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.