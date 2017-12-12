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Анкара больше не видит угрозы от Дамаска — Чавушоглу
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    Анкара больше не видит угрозы от Дамаска — Чавушоглу

    11:56  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:56  12 Декабря 2017
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    Анкара больше не видит угрозы от Дамаска — Чавушоглу

    Анкара, 12 декабря. Турецкие власти больше не видят угрозы от Дамаска, сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу в эфире местного телеканала NTV. 

    Анкара больше не рассматривает правительство САР как угрозу, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Дипломат подчеркнул, что при необходимости вопросы будут согласованы с российской стороной. 

    «Сейчас нет речи о том, чтобы нам угрожал сирийский режим. Был эпизод, когда они сбили наш самолет, но этого сейчас нет. Сейчас есть PYD/РПК, вот оттуда угроза может быть»,  — сказал высокопоставленный турецкий дипломат. 

    Турция рассматривает Рабочую партию Курдистана и курдский «Демократический союз» как террористические организации. Ранее сообщалось, что Дамаск намерен продолжить сотрудничество с Москвой в борьбе против терроризма. Новой задачей является уничтожение боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ). 

    Анкара больше не видит угрозы от Дамаска — Чавушоглу

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #турция #дамаск
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