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Сирия — Египет — Турция: дипломатический блиц-визит Путина
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    Сирия — Египет — Турция: дипломатический блиц-визит Путина

    11:56  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:56  12 Декабря 2017
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    Сирия — Египет — Турция: дипломатический блиц-визит Путина

    Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин завершил свой визит по Ближнему Востоку и Северной Африке.

    В правительстве РФ сообщили, что Владимир Путин вылетел из Адлера и спустя 45 минут прибыл на военную базу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии. Путин встретился с главой САР Башаром Асадом и провел рабочий смотр российских военнослужащих. Президент России объявил о разгроме террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и сообщил о начале вывода российских войск из Сирии.

    Через три часа Владимир Путин продолжил свой запланированный маршрут и прибыл в Каир. Во время встречи с президентом Египта Абделем ас-Сиси Путин обсудил вопросы военно-технического сотрудничества. Среди прочих вопросов стороны коснулись закупки Каиром двух вертолетоносцев «Мистраль», а также поставки зерна в Египет.

    Во время визита в Турцию президент РФ обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом строительство атомной электростанции «Аккую», которым займется российская сторона. Отмечается, что главы РФ и Турции пришли к окончательной договоренности по кредитованию Анкары на покупку российских комплексов С-400.

    Сирия — Египет — Турция: дипломатический блиц-визит Путина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #владимир путин #сирия #турция #хмеймим #египет
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