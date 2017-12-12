Лавров: Россия готова содействовать договоренностям по урегулированию в Ливии

Москва, 12 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать договоренностям по урегулированию ситуации в Ливии.

Так, перед началом переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой глава МИД РФ напомнил, что с самого начала ливийского кризиса у российской стороны были установлены контакты со всеми без исключения политическими племенами и группами.

«И сегодня со всеми сторонами ливийской ситуации мы поддерживаем очень тесное взаимодействие», — подчеркнул глава российского дипведомства.

Как отметил Лавров, Москва также рассчитает, что в будущем будет наращиваться двухсторонее сотрудничество «с единой, суверенной, свободной Ливией».

Ранее Лавров заявлял, что Россия при урегулировании ситуации в Сирийской республике и Ливии работает со всеми сторонами конфликта и не натравливает его участников друг на друга.

Напомним, в минувшую пятницу, 8 декабря заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол США в Москве Джон Хантсман обсудили ситуацию в Ливии.