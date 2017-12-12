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Лавров: Россия готова содействовать договоренностям по урегулированию в Ливии
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    Лавров: Россия готова содействовать договоренностям по урегулированию в Ливии

    11:51  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:51  12 Декабря 2017
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    Лавров: Россия готова содействовать договоренностям по урегулированию в Ливии

    Москва, 12 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать договоренностям по урегулированию ситуации в Ливии. 

    Так, перед началом переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой глава МИД РФ напомнил, что с самого начала ливийского кризиса у российской стороны были установлены контакты со всеми без исключения политическими племенами и группами. 

    «И сегодня со всеми сторонами ливийской ситуации мы поддерживаем очень тесное взаимодействие», — подчеркнул глава российского дипведомства. 

    Как отметил Лавров, Москва также рассчитает, что в будущем будет наращиваться двухсторонее сотрудничество «с единой, суверенной, свободной Ливией».

    Ранее Лавров заявлял, что Россия при урегулировании ситуации в Сирийской республике и Ливии работает со всеми сторонами конфликта и не натравливает его участников друг на друга.

    Напомним, в минувшую пятницу, 8 декабря заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол США в Москве Джон Хантсман обсудили ситуацию в Ливии.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #лавров #ливия
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