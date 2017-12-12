Тартус и Хмеймим обеспечат защиту интересов России в регионе, заявили в Госдуме РФ

Москва, 12 декабря. Военные базы в городах Тартус и Хмеймим обеспечивают военно-стратегическое присутствие и защиту национальных интересов России на Ближнем Востоке, сообщил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Депутат сообщил, что российские военные базы находятся в Сирии на основании долгосрочных соглашений с властями Дамаска. В этом Россия отличается от США и НАТО, которые разместили свои воинские контингенты без согласия сирийских властей и соответствующего постановления ООН.

Сейчас Минобороны РФ начало вывод военнослужащих из Сирии в рамках сокращения группировки войск, однако ВС России сохранят свое присутствие в САР. Железняк отметил, что задачей России является помощь Сирии в урегулировании внутриполитической ситуации и содействие проведению диалога в сирийском обществе.