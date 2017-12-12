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Тартус и Хмеймим обеспечат защиту интересов России в регионе, заявили в Госдуме РФ
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    Тартус и Хмеймим обеспечат защиту интересов России в регионе, заявили в Госдуме РФ

    11:19  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:19  12 Декабря 2017
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    Тартус и Хмеймим обеспечат защиту интересов России в регионе, заявили в Госдуме РФ

    Москва, 12 декабря. Военные базы в городах Тартус и Хмеймим обеспечивают военно-стратегическое присутствие и защиту национальных интересов России на Ближнем Востоке, сообщил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

    Депутат сообщил, что российские военные базы находятся в Сирии на основании долгосрочных соглашений с властями Дамаска. В этом Россия отличается от США и НАТО, которые разместили свои воинские контингенты без согласия сирийских властей и соответствующего постановления ООН.

    Сейчас Минобороны РФ начало вывод военнослужащих из Сирии в рамках сокращения группировки войск, однако ВС России сохранят свое присутствие в САР. Железняк отметил, что задачей России является помощь Сирии в урегулировании внутриполитической ситуации и содействие проведению диалога в сирийском обществе.

    Тартус и Хмеймим обеспечат защиту интересов России в регионе, заявили в Госдуме РФ

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #сергей железняк #тартус
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