Глава ФСБ рассказал об угрозе Крыму со стороны Украины

Москва, 12 декабря. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что деятельность украинских госорганов и радикалов по дестабилизации обстановки в Крыму остается серьезной угрозой.

Руководитель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников прокомментировал вопрос безопасности в российском Крыму. Глава спецслужбы отметил, что серьезной угрозой по-прежнему является подрывная деятельность со стороны Украины.

«Серьезным угрозообразующим фактором остается деятельность украинских государственных органов и радикальных организаций, направленная на дестабилизацию обстановки на территории Республики Крым», — сказал глава ФСБ.

Напомним, что накануне ведомство пресекло попытки организации терактов в российской столице во время зимних праздников и во время кампании перед выборами. Теракты планировались выходцами из Центральной Азии.