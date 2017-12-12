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Глава ФСБ рассказал об угрозе Крыму со стороны Украины
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    Глава ФСБ рассказал об угрозе Крыму со стороны Украины

    11:22  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:22  12 Декабря 2017
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    Глава ФСБ рассказал об угрозе Крыму со стороны Украины

    Москва, 12 декабря. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что деятельность украинских госорганов и радикалов по дестабилизации обстановки в Крыму остается серьезной угрозой. 

    Руководитель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников прокомментировал вопрос безопасности в российском Крыму. Глава спецслужбы отметил, что серьезной угрозой по-прежнему является подрывная деятельность со стороны Украины. 

    «Серьезным угрозообразующим фактором остается деятельность украинских государственных органов и радикальных организаций, направленная на дестабилизацию обстановки на территории Республики Крым», — сказал глава ФСБ. 

    Напомним, что накануне ведомство пресекло попытки организации терактов в российской столице во время зимних праздников и во время кампании перед выборами. Теракты планировались выходцами из Центральной Азии.

    Глава ФСБ рассказал об угрозе Крыму со стороны Украины

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #крым #фсб #бортников
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