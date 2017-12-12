ООН подсчитала число жертв среди мирного населения в Донбассе

Киев, 12 декабря. Почти три тысячи мирных жителей погибли и от семи до девяти тысяч получили ранения на территории Донбасса с начала конфликта в регионе. Такая информация следует из доклада мониторинговой миссии, опубликованного ООН.

Документ посвящен ситуации с правами человека на Украине и территории Донбасса.

«В общей сложности за весь период конфликта погибли, по крайней мере, 2818 гражданских лиц... Общее число раненых составляет от 7 до 9 тысяч человек», — приводит РИА Новости фрагмент доклада.

В документе также сообщается о гибели 15 человек на Украине в период с 16 августа по 15 ноября 2017 года. За этот же период 72 человека были ранены.

Напомним, ранее ООН опубликовала доклад, данные которого подтвердили информацию, которую ранее озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев: российская экономика окончательно вышла из рецессии и показывает рост. В докладе организации объединенных наций отметили реальный рост зарплат в России и улучшение в области аренды и покупки недвижимости.