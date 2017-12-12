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ООН подсчитала число жертв среди мирного населения в Донбассе
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    ООН подсчитала число жертв среди мирного населения в Донбассе

    11:54  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:54  12 Декабря 2017
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    ООН подсчитала число жертв среди мирного населения в Донбассе

    Киев, 12 декабря. Почти три тысячи мирных жителей погибли и от семи до девяти тысяч получили ранения на территории Донбасса с начала конфликта в регионе. Такая информация следует из доклада мониторинговой миссии, опубликованного ООН.

    Документ посвящен ситуации с правами человека на Украине и территории Донбасса.

    «В общей сложности за весь период конфликта погибли, по крайней мере, 2818 гражданских лиц... Общее число раненых составляет от 7 до 9 тысяч человек», — приводит РИА Новости фрагмент доклада.

    В документе также сообщается о гибели 15 человек на Украине в период с 16 августа по 15 ноября 2017 года. За этот же период 72 человека были ранены.

    Напомним, ранее ООН опубликовала доклад, данные которого подтвердили информацию, которую ранее озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев: российская экономика окончательно вышла из рецессии и показывает рост. В докладе организации объединенных наций отметили реальный рост зарплат в России и улучшение в области аренды и покупки недвижимости.

    Автор: Федор Веснин
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