Знакомый Даны Борисовой прокомментивал слухи о попытке суицида ведущей

Москва, 12 декабря. Телеведущая Дана Борисова вызвала скорую помощь в связи с серьезным отравлением — как сообщил ряд российских СМИ, она приняла сразу десять таблеток сильнодействующего психотропного средства. На Telegram-канале Mash предположили, что телеведущая пыталась покончить с собой.

Источник, хорошо знакомый с Даной Борисовой, заявил, что не верит в сообщения о том, что телеведущая пыталась совершить самоубийство. Возможно, Борисова пыталась таким образом привлечь к себе внимание.

«Объективных причин для суицида у нее нет», — рассказал источник Федеральному агентству новостей, предположив, что это был рецидив после лечения от наркомании.

Как рассказал знакомый телеведущей, около полугода назад Дана Борисова перестала общаться со всеми своими знакомыми и всерьез занялась лечением от наркомании. Буквально вчера она выиграла в суде дело об алиментах за дочь. Кроме того, источник рассказал, что Борисова, «вроде бы», получила предложение вновь стать телеведущей на первом канале.

«В общем, кончать с собой незачем», — подытожил источник ФАН.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало о том, что Борисова выиграла в суде, который освободил ее от необходимости платить алименты на дочь. Об этом Дана Борисова написала на своей странице Instagram, отметив, что осталась в настоящее время без денег.