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Знакомый Даны Борисовой прокомментивал слухи о попытке суицида ведущей
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    Знакомый Даны Борисовой прокомментивал слухи о попытке суицида ведущей

    11:24  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:24  12 Декабря 2017
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    Знакомый Даны Борисовой прокомментивал слухи о попытке суицида ведущей

    Москва, 12 декабря. Телеведущая Дана Борисова вызвала скорую помощь в связи с серьезным отравлением — как сообщил ряд российских СМИ, она приняла сразу десять таблеток сильнодействующего психотропного средства. На Telegram-канале Mash предположили, что телеведущая пыталась покончить с собой.

    Источник, хорошо знакомый с Даной Борисовой, заявил, что не верит в сообщения о том, что телеведущая пыталась совершить самоубийство. Возможно, Борисова пыталась таким образом привлечь к себе внимание.

    «Объективных причин для суицида у нее нет», — рассказал источник Федеральному агентству новостей, предположив, что это был рецидив после лечения от наркомании.

    Как рассказал знакомый телеведущей, около полугода назад Дана Борисова перестала общаться со всеми своими знакомыми и всерьез занялась лечением от наркомании. Буквально вчера она выиграла в суде дело об алиментах за дочь. Кроме того, источник рассказал, что Борисова, «вроде бы», получила предложение вновь стать телеведущей на первом канале.

    Знакомый Даны Борисовой прокомментивал слухи о попытке суицида ведущей

    «В общем, кончать с собой незачем», — подытожил источник ФАН.

    Ранее издание «Утро.ру» сообщало о том, что Борисова выиграла в суде, который освободил ее от необходимости платить алименты на дочь. Об этом Дана Борисова написала на своей странице Instagram, отметив, что осталась в настоящее время без денег.

    Автор: Валентин Меликов
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