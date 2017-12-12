«Бавария» может приобрести вратаря «Байера»

Мюнхен, 12 декабря. В период зимнего трансферного окна немецкая «Бавария» собирается купить голкипера, который призван заменить получившего серьезную травму Мануэля Нойера. Об этом пишет таблоид Bild.

По данным немецкого издания, одним из кандидатов является голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено.

Согласно информации источника, 25-летний вратарь сборной Германии может перейти в стан мюнхенского клуба в январе 2018 года, сообщает «Свободная пресса».

Боссы мюнхенцев рассматривают как вариант с полноценным переходом футболиста, так и с арендой до окончания сезона.

Напомним, голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не сможет сыграть за мюнхенцев до марта 2018 года.