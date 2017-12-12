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ФСБ готовится к возвращению из Сирии в РФ бывших участников бандформирований
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    ФСБ готовится к возвращению из Сирии в РФ бывших участников бандформирований

    11:05  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:09  12 Декабря 2017
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    ФСБ опасается возвращения из Сирии в РФ бывших участников бандформирований

    Москва, 12 декабря. После освобождения Сирии от террористов реальную опасность представляет возвращение в РФ бывших участников бандформирований, заявил директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

    «В связи с освобождением правительственной армией Сирии при поддержке российских вооруженных сил последних опорных пунктов международной террористической организации ИГИЛ1 (запрещена в РФ) его лидеры и боевики вынуждены искать способы продолжения террористической деятельности на территориях других государств, включая Российскую Федерацию», — сказал Бортников на заседании НАК.

    Бортников также сообщил, что в 2017 году спецслужбы предотвратили въезд в Россию более 17,5 тысяч иностранцев, подозреваемых в причастности к терроризму. За прошедший год ликвидировано 78 террористов и их пособников, задержано 1018 бандитов.

    Ранее сообщалось, что российские военные покидают Сирийскую Арабскую Республику после разгрома боевиков. Президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим ВКС России дал распоряжение начать вывод российских военных из САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #терроризм #фсб
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