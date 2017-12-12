Российские космонавты на МКС трижды выйдут в открытый космос в 2018 году

Москва, 12 декабря. В течение 2018 года российские космонавты на Международной космической станции совершат три выхода в открытый космос. Как рассказали в Центре подготовки космонавтов, это связано с подготовкой МКС к приему нового российского модуля «Наука» и проведению наблюдений за сезонными миграциями животных на Земле.

Во время первого запланированного выхода в открытый космос, который должен состояться 2 февраля, космонавты установят на поверхности МКС спутники-ретрансляторы «Луч», необходимые для обеспечения круглосуточной связи с центром управления на Земле. Напомним, в августе 2017 года на МКС произошел серьезный сбой американской системы связи.

Второй выход, как сообщают «Известия», будет связан с проведением программы наблюдения за мигрирующими животными в рамках российско-германского эксперимента ICARUS. Специальные антенны позволят отследить пути миграции животных, к которым прикреплены специальные передатчики весом в пять грамм.

Третий выход в открытый космос, дата которого пока не определена, будет самым важным — предполагается, что во время него космонавты примут российский модуль «Наука».