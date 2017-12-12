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Автомобилем 2017 года в Японии стал кроссовер Volvo XC60
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    Автомобилем 2017 года в Японии стал кроссовер Volvo XC60

    11:18  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:18  12 Декабря 2017
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    Автомобилем 2017 года в Японии стал кроссовер Volvo XC60

    Токио, 12 декабря. Шведский кроссовер Volvo XC60 стал победителем ежегодного конкурса «Японский автомобиль года-2017» (JCOTY). По результатам тестов он получил 294 балла от 60 японских автомобильных и технических экспертов.

    По словам компетентного жюри конкурса, Volvo XC60 получил современный и стильный дизайн, комфортный салон, а также современную систему безопасности.

    На второй позиции оказался немецкий BMW 5 Series (242 балла), а на третьем — седан Toyota Camry (232 балла). В пятерку лучших также попали компактный хэтчбек Suzuki Swift (210 баллов), Honda N-Box (189 баллов).

    Автомобилем 2017 года в Японии стал кроссовер Volvo XC60

    Десятка лучших автомобилей по версии японского жюри выглядит так:

    1. Volvo XC60 – 294 балла
    2. BMW 5-Series – 242 балла
    3. Toyota Camry – 232 балла
    4. Suzuki Swift – 210 баллов
    5. Honda N-BOX – 189 баллов
    6. Lexus LS – 115 баллов
    7. Alfa Romeo Julia – 89 баллов
    8. Mazda CX-5 – 83 балла
    9. Citroen C3 – 35 баллов
    10. Volkswagen Tiguan – 11 баллов

    Напомним, что базовая версия Volvo XC60 обеспечена полноприводной системой, под капотом у нее 2-литровый бензиновый мотор, который разгоняется до 190 лошадиных сил.

    Автор: Дима Оленин
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    #авто #volvo xc50
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