Автомобилем 2017 года в Японии стал кроссовер Volvo XC60
Токио, 12 декабря. Шведский кроссовер Volvo XC60 стал победителем ежегодного конкурса «Японский автомобиль года-2017» (JCOTY). По результатам тестов он получил 294 балла от 60 японских автомобильных и технических экспертов.
По словам компетентного жюри конкурса, Volvo XC60 получил современный и стильный дизайн, комфортный салон, а также современную систему безопасности.
.@volvocars #XC60 clinches the 2018 Japan Car of the Year. #JCOTYhttps://t.co/ZRxkrUmJyJ— carandbike (@carandbike) December 12, 2017
На второй позиции оказался немецкий BMW 5 Series (242 балла), а на третьем — седан Toyota Camry (232 балла). В пятерку лучших также попали компактный хэтчбек Suzuki Swift (210 баллов), Honda N-Box (189 баллов).
Десятка лучших автомобилей по версии японского жюри выглядит так:
1. Volvo XC60 – 294 балла
2. BMW 5-Series – 242 балла
3. Toyota Camry – 232 балла
4. Suzuki Swift – 210 баллов
5. Honda N-BOX – 189 баллов
6. Lexus LS – 115 баллов
7. Alfa Romeo Julia – 89 баллов
8. Mazda CX-5 – 83 балла
9. Citroen C3 – 35 баллов
10. Volkswagen Tiguan – 11 баллов
Напомним, что базовая версия Volvo XC60 обеспечена полноприводной системой, под капотом у нее 2-литровый бензиновый мотор, который разгоняется до 190 лошадиных сил.