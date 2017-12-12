Автомобилем 2017 года в Японии стал кроссовер Volvo XC60

Токио, 12 декабря. Шведский кроссовер Volvo XC60 стал победителем ежегодного конкурса «Японский автомобиль года-2017» (JCOTY). По результатам тестов он получил 294 балла от 60 японских автомобильных и технических экспертов.

По словам компетентного жюри конкурса, Volvo XC60 получил современный и стильный дизайн, комфортный салон, а также современную систему безопасности.

На второй позиции оказался немецкий BMW 5 Series (242 балла), а на третьем — седан Toyota Camry (232 балла). В пятерку лучших также попали компактный хэтчбек Suzuki Swift (210 баллов), Honda N-Box (189 баллов).

Десятка лучших автомобилей по версии японского жюри выглядит так:

1. Volvo XC60 – 294 балла

2. BMW 5-Series – 242 балла

3. Toyota Camry – 232 балла

4. Suzuki Swift – 210 баллов

5. Honda N-BOX – 189 баллов

6. Lexus LS – 115 баллов

7. Alfa Romeo Julia – 89 баллов

8. Mazda CX-5 – 83 балла

9. Citroen C3 – 35 баллов

10. Volkswagen Tiguan – 11 баллов

Напомним, что базовая версия Volvo XC60 обеспечена полноприводной системой, под капотом у нее 2-литровый бензиновый мотор, который разгоняется до 190 лошадиных сил.