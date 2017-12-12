Хмеймим: истребители МиГ-29 вернутся из Сирии в Астрахань

Хмеймим, 12 декабря. Истребители МиГ-29 вернутся с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» на аэродром Приволжский в Астрахани.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что прибытие самолетов ожидают с 14:00 до 15:00 по местному времени в зависимости от погодных условий. На аэродроме российских летчиков ожидает торжественная встреча, почетный караул находится в полной готовности.

Отмечается, что всего в Россию из Сирии вернутся 23 самолета и два вертолета Ка-52 «Аллигатор» в рамках сокращения группировки войск в САР. Ранее сообщалось, что по плану ротации военной техники из Астрахани в Сирию в январе текущего года были переброшены четыре штурмовика Су-24СМ3, оснащенные новейшими прицельными комплексами и навигационными системами.