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Хмеймим: истребители МиГ-29 вернутся из Сирии в Астрахань
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    Хмеймим: истребители МиГ-29 вернутся из Сирии в Астрахань

    11:04  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:04  12 Декабря 2017
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    Хмеймим: истребители МиГ-29 вернутся из Сирии в Астрахань

    Хмеймим, 12 декабря. Истребители МиГ-29 вернутся с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» на аэродром Приволжский в Астрахани.

    Департамент информации министерства обороны России сообщил, что прибытие самолетов ожидают с 14:00 до 15:00 по местному времени в зависимости от погодных условий. На аэродроме российских летчиков ожидает торжественная встреча, почетный караул находится в полной готовности.

    Отмечается, что всего в Россию из Сирии вернутся 23 самолета и два вертолета Ка-52 «Аллигатор» в рамках сокращения группировки войск в САР. Ранее сообщалось, что по плану ротации военной техники из Астрахани в Сирию в январе текущего года были переброшены четыре штурмовика Су-24СМ3, оснащенные новейшими прицельными комплексами и навигационными системами.

    Хмеймим: истребители МиГ-29 вернутся из Сирии в Астрахань

    Автор: Алексей Громов
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