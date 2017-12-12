МИД КНР оценил вклад России в кампанию по борьбе с терроризмом в Сирии

Пекин, 12 декабря. Россия внесла важный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Так китайская сторона оценила роль РФ в борьбе с боевиками ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России) в САР и прокомментировал вывод российских войск с сирийской территории.

«В течение двухлетней кампании по борьбе с терроризмом на территории Сирии достигнут значимый прогресс. Все задействованные стороны, в том числе и Россия, внесли большой вклад для этого», — приводит слова Лу Кана РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что КНР выступает за продолжение совместной борьбы международного сообщества с любыми формами проявления терроризма, а также за политическое урегулирование ситуации в Сирии при руководящей роли ООН.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин, прибыв на российскую авиабазу в Хмеймиме (САР), отдал приказ начать вывод российской группировки войск из Сирии. Президент также отметил, что российские военные справились со всеми поставленными перед ними задачами и внесли значительный вклад в сохранение Сирии как суверенного и независимого государства. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в Сирии созданы условия для политического урегулирования конфликта, который продолжается с марта 2011 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.