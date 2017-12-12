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Политика
МИД КНР оценил вклад России в кампанию по борьбе с терроризмом в Сирии
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    МИД КНР оценил вклад России в кампанию по борьбе с терроризмом в Сирии

    11:11  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:11  12 Декабря 2017
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    МИД КНР оценил вклад России в кампанию по борьбе с терроризмом в Сирии

    Пекин, 12 декабря. Россия внесла важный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

    Так китайская сторона оценила роль РФ в борьбе с боевиками ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России) в САР и прокомментировал вывод российских войск с сирийской территории.

    «В течение двухлетней кампании по борьбе с терроризмом на территории Сирии достигнут значимый прогресс. Все задействованные стороны, в том числе и Россия, внесли большой вклад для этого», — приводит слова Лу Кана РИА Новости.

    Дипломат также подчеркнул, что КНР выступает за продолжение совместной борьбы международного сообщества с любыми формами проявления терроризма, а также за политическое урегулирование ситуации в Сирии при руководящей роли ООН.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин, прибыв на российскую авиабазу в Хмеймиме (САР), отдал приказ начать вывод российской группировки войск из Сирии. Президент также отметил, что российские военные справились со всеми поставленными перед ними задачами и внесли значительный вклад в сохранение Сирии как суверенного и независимого государства. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в Сирии созданы условия для политического урегулирования конфликта, который продолжается с марта 2011 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #китай
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