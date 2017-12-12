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Общество
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Украина
Кто не работает, тот ест: стало известно, сколько получают жена Луценко и сын Порошенко за «труды» в Раде
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    Кто не работает, тот ест: стало известно, сколько получают жена Луценко и сын Порошенко за «труды» в Раде

    11:41  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:41  12 Декабря 2017
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    Кто не работает, тот ест: стало известно, сколько получают жена Луценко и сын Порошенко за «труды» в Раде

    Киев, 12 декабря. Стало известно, сколько заработали за минувший год родственники высокопоставленных украинских политиков. При этом, как оказалось, разбогатеть члены семей власть придержащих умудрились, не прилагая для этого особых усилий. 

    О доходах и трудах родственников чиновников сообщила украинская газета «Вести». В частности, издание выяснило, сколько заработал в Раде сын Петра Порошенко и сколько заседаний Рады прогуляла жена генпрокурора Юрия Луценко.

    По данным газеты, супруга главы ГПУ умудрилась прогулять 67 заседаний украинского парламента: из 110 пленарных дней 51-летняя депутат от БПП отсутствовала на 67, успев выступить в Раде 25 раз.

    Кто не работает, тот ест: стало известно, сколько получают жена Луценко и сын Порошенко за «труды» в Раде
    Доходы Ирины Луценко составили  519 тыс. гривен (19 126 долларов). В декларации за 2016 год она указала зарплату в парламенте в размере 146 тыс. гривен (5 380 долларов) зарплаты, 26 тыс. гривен (2 948 долларов) на компенсацию проезда, еще почти 80 тыс. гривен командировочных, почти 170 тыс. гривен депутатских (6 264 долларов). Кроме того, она поведала и о подарках почти на 97 тыс. гривен (3 574 долларов).

    Сын украинского лидера 32-летний Алексей Порошенко (как и Ирина Луценко представляющий БПП) оказался менее злостным прогульщиком. Как уточняют «Вести», на его счету пять прогулов. Выступал с места с девять раз и один раз с трибуны парламента. Кроме того, в августе побывал в Сингапуре на стажировке. При этом расходы взяла на себя принимающая сторона.

    Кто не работает, тот ест: стало известно, сколько получают жена Луценко и сын Порошенко за «труды» в Раде

    Поучаствовать Порошенко-младший успел в пяти законопроектах, в частности, в документе о школьном образовании. Доходы сына гаранта составили 322 тыс. гривен (11 866 долларов). Уточняется, в парламенте в минувшем году он заработал 152 тыс. гривен и почти 170 тыс. гривен (6 264 долларов) получил на депутатскую деятельность.

    Украинцев информация о прогулах и заработке родственников Порошенко и Луценко не поразила, как гром среди ясного неба. В прогулах и доходах за такие «труды» никто и не сомневался, заметил один из комментаторов. Другой участник обсуждения в шутку заметил: «кто не работает, тот ест».

    Напомним, в ноябре после скандала о продаже рюкзаков для Нацгвардии и последовавшего задержания сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по подозрению в присвоении 14 млн гривен «Вести»  выяснили, каким бизнесом занимаются дети других украинских министров. В частности, сообщалось, что сын министра обороны Полторака работает в офисе на «вертолетной площадке Януковича» и получает минимум 4 тыс. долларов.

    Согласно базе данных Минюста, сын Луценко является владельцем сразу нескольких фирм. Две из них («Грандвуд» и «Веар») занимаются лесопильным производством, в сфере деятельности «Сити конект» указан  пассажирский транспорт, «Грин Вейв» ведет неспециализированную оптовую торговлю, а «Бел Фам» предоставляет услуги парикмахерским и салонам красоты.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #порошенко #луценко #доходы #прогулы #родственники #богатства
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