Киев, 12 декабря. Украинский экстремист, политик, радикал и националист, лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский поделился впечатлениями от посещения Кремля несколько лет тому назад. По его словам, вместо ожидаемых кровавых полов, золота и зеркал он увидел там «провинциальный НИИ». В результате он был поражен увиденным.

Как отметил националист, миновав одну из башен Кремля он сразу же увидел «сгнившую мебель».

«И вот ты проходишь через эту сгнившую мебель и идешь по коридорам, которые напоминают какой-то провинциальный НИИ 70-х годов», — сказал экстремист, уточнив, что помещениям определенно требуется ремонт.

Корчинский также посетовал на отсутствие «какого-то сталинского шика», который имеется в администрации украинского президента.

«То есть ты ожидаешь, когда попадаешь в логово зверя, что там будут либо бетонные полы, заляпанные кровью или все будет в золоте и зеркалах, — добавил Корчинский. — А это убогость какого-нибудь Сумского НИИ», передает «ПолитНавигатор».

Отметим, что радикал известен своими неоднозначными заявлениями. Так, он высказался о необходимости создать концентрационные лагеря для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также предложил украинским властям предоставить право на убежище боевикам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ)1.

1 Организация запрещена на территории РФ.