Иероглиф уходящего года выбрали в Японии

Токио, 12 декабря. Жители Японии традиционно выбрали главный иероглиф уходящего года. На этот раз победил символ со значением «север».

По традиции иероглиф большой кистью и тушью начертал настоятель буддийского храма «Киёмидзу-дэра». Мероприятие, трансляцию которого вел телеканал NHK, прошло в Киото.

Как стало известно, выбор иероглифа «север» связан с ракетными испытаниями, которые накануне провела Северная Корея. Таким образом, японцы выразили свой страх и обеспокоенность действиями Пхеньяна.

Отметим, что иероглифы-символы уходящего года выбираются в Японии с 1995 года.

В 2016 году «иероглифом года» в Японии стал иероглиф «кин», означающий «золото» или «деньги».