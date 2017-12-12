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Иероглиф уходящего года выбрали в Японии
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    Иероглиф уходящего года выбрали в Японии

    10:50  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:50  12 Декабря 2017
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    Иероглиф уходящего года выбрали в Японии

    Токио, 12 декабря. Жители Японии традиционно выбрали главный иероглиф уходящего года. На этот раз победил символ со значением «север».

    По традиции иероглиф большой кистью и тушью начертал настоятель буддийского храма «Киёмидзу-дэра». Мероприятие, трансляцию которого вел телеканал NHK, прошло в Киото.

    Как стало известно, выбор иероглифа «север» связан с ракетными испытаниями, которые накануне провела Северная Корея. Таким образом, японцы выразили свой страх и обеспокоенность действиями Пхеньяна.

    Иероглиф уходящего года выбрали в Японии

    Отметим, что иероглифы-символы уходящего года выбираются в Японии с 1995 года.

    В 2016 году «иероглифом года» в Японии стал иероглиф «кин», означающий «золото» или «деньги».

    Автор: Дима Оленин
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    #япония #иероглиф
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