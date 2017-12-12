Третья мировая война уже идет: военный эксперт объяснил слова КНДР о победе над США

Северная Корея заявила накануне о своей победе над США в «политическом и военном противостоянии». Военный обозреватель Александр Жилин рассказал, грозит ли это началом настоящей мировой войны.

О победе КНДР над США говорится в письменном заявлении постоянного представительства страны при ООН, которое было распространено в связи с проведением в Совете Безопасности заседания о ситуации в области прав человека в Северной Корее.

В заявлении говорится, что США не удастся запугать КНДР, а заседание, посвященное правам человека в Северной Корее, Пхеньян расценивает как «акт отчаяния враждебных сил, проигравших в политическом и военном противостоянии с КНДР, которая открыто стала ядерной державой».

В ближайшие годы еще несколько стран заявят о наличии у них ядерного оружия

По словам Александра Жилина, заявление Северной Кореи о победе над США полностью соответствует действительности.

«Вся многолетняя кампания США, направленная на то, чтобы не допустить появления ядерного оружия в КНДР, потерпела фиаско. А все потому, что американская внешняя политика на протяжении многих лет лишь стимулировала Пхеньян к работе над созданием ядерного оружия. Вашингтон разрушал страны, свергал руководителей этих стран, Саддама Хусейна повесил, Каддафи просто растерзал. Все это стало стимулом для того, чтобы обладать оружием для возмездия. И не только для Северной Кореи, но и других стран. Уверен, в ближайшие 5-10 лет еще несколько стран заявят, что обладают ядерным оружием», — считает собеседник Федерального агентства новостей.

Александр Жилин напомнил, что сегодня КНДР не только имеет возможность защищаться, но и демонстрирует всему миру носители.

«Можно иметь ядерную бомбу, но не иметь носителей. В таком случае это бесполезно. А Пхеньян продемонстрировал, что у него есть баллистическая ракета, которая доставит ядерный заряд до любой точки на территории США. Это очень важно. И это последствия угроз, которые звучали в адрес КНДР со стороны Трампа, Обамы и предыдущих американских лидеров», — подчеркнул военный обозреватель.

Ответит тот, кто начнет первым

Александр Жилин напомнил также реакцию Китая на обострение ситуации на Корейском полуострове.

«Китай отреагировал одной строчкой: «Ответит тот, кто начнет первым». И всё, и Трамп, который сначала грозился разорвать Пхеньян, вдруг сдулся. Что скажет Вашингтон после теперешнего заявления КНДР о победе над США? Думаю, начнется истерика, будет масса глупых высказываний, оскорблений и так далее. Они, как и санкции, КНДР не пугают. Как говорится, не жили хорошо и не будут начинать. Но зато у них есть дух, есть идея», — сказал эксперт.

По мнению Александра Жилина, Россия и Китай продолжат осуждать действия и заявления КНДР.

«Для этого и существует дипломатия. Мы будем выражать недовольство и этим ограничимся. Это политика», — считает военный обозреватель.

Третья мировая война давно началась. И вовсе не с КНДР

На вопрос, может ли противостояние КНДР и США обернуться Третьей мировой войной, Александр Жилин ответил так: