Сирия: Россия не бросит Дамаск на растерзание западной коалиции

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, отдал приказ приступить к выводу российской группировки из Сирийской Арабской Республики (САР), об этом он заявил во время посещения базы в сирийском Хмеймиме. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил глава государства.

Война с террористами окончена

Военный и политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН отметил, что заявление президента России Владимира Путина о выводе значительной части российской группировки войск из Сирии сделано, в первую очередь, для западных партнеров. Ведь ранее и Москва, и Пентагон заявили, что основная фаза борьбы с террористами в Сирии окончена. А если это так, значит нужно приступить к выводу иностранных военных с территории Сирии.

«На территории страны должны остаться лишь те, кто обладает мандатом для этого. Например, российское военное присутствие полностью легитимно, мы находимся там по запросу официального Дамаска. Россия — это вообще единственная в мире страна, которая помогала САР официально бороться с терроризмом легитимно, соблюдая все международные предписания по этому поводу. Военное присутствие США в Сирии незаконно, оно не опирается на мандат СБ ООН, а легитимное правительство Сирии их туда не приглашало. Москва продолжит ставить перед Вашингтоном вопрос о правомерности присутствия американских военных в Сирии», — добавил Евгений Валяев.

Россия не уходит

По словам эксперта, заявление Владимира Путина совсем не означает, что российская сторона полностью закончила сирийскую операцию и уходит из страны. Россия в своей внешней политике всегда показывала последовательность в своей линии, а также ответственность за совершенные действия. Поэтому Россия не бросит Сирию на очередное растерзание западной коалиции, которые в любой момент будут снабжать оружием очередную «умеренную» оппозицию Башару Асаду.

«В Сирии на постоянной основе сохранятся как минимум две российские базы — это военно-морская база в Тартусе, а также авиационная база в Хмеймиме. Владимир Путин в своем обращении не говорит о том, что «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ, — Прим. ФАН) полностью уничтожено, и перед Сирией больше не стоит никаких преград на пути к мирной жизни. В Россию, как сообщил командующий группировкой в Сирии Сергей Суровикин, вернутся 23 самолета, 2 вертолета, отряды военной полиции, спецназа и разминирования, а также полевой госпиталь», — пояснил Евгений Валяев.

Путин приехал лично

Визит главы России в Сирию, заметил эксперт, важен и с той точки зрения, чтобы продемонстрировать всему миру, что российские военные не занимаются пустыми заявлениями о возвращении Сирии к мирной жизни. Этот визит стоит рассматривать как символичный жест со стороны России: российский лидер не побоялся и прилетел в Сирию, чтобы лично зафиксировать достижения российской военной группировки.

«Этот визит важен и для расширения российского военного присутствия в мире. Ведь наверняка Владимир Путин во время визита в Египет будет обсуждать создание российской военной базы в Судане, а для этого нужно было подвести черту под активной фазой сирийской кампании. Владимир Путин дал сигнал мировому сообществу, что Россия останется в Сирии на долгий срок, а далее продолжится продвижение России и в другие союзные страны», — рассказал Евгений Валяев.

Закрепление авторитета

Эксперт подчеркнул, что Россия хочет закрепить за собой авторитет в этом сложном регионе как надежного международного партнера, который последовательно и системно готов решать самые сложные проблемы. В первую очередь, по линии борьбы с международным терроризмом. Сейчас это особенно заметно, потому что американскую внешнюю политику нельзя назвать последовательной. Это успели понять такие важные игроки региона как Турция, Саудовская Аравия и, что важно, курды.

«Крайне важной целью для России после успеха в сирийской кампании является закрепление и развитие этого результата, начиная с военной сферы, заканчивая сферой мирной жизни — например, в области торговли. Россия должна не просто остаться в Сирии и во всем ближневосточном регионе. Москва должна развивать эти направления для получения выгодных для себя контрактов в области торговли, для получения преференций для российского бизнеса и так далее. Предстоит провести еще большую работу», — резюмировал Евгений Валяев.

1 Организация запрещена на территории РФ.