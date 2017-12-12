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«Я побывала в аду»: Собчак рассказала об участии в ток-шоу «Время покажет»
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    «Я побывала в аду»: Собчак рассказала об участии в ток-шоу «Время покажет»

    10:59  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:02  12 Декабря 2017
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    «Я побывала в аду»: Собчак рассказала об участии в ток-шоу «Время покажет»

    Москва, 12 декабря. Ксения Собчак призналась, что ток-шоу «Время покажет» на Первом канале оказалось для нее «адом», однако она извлекла «важный урок». Заявившая о желании участвовать в президентских выборах журналистка не смогла ответить на вопрос, сколько стоит проезд в метро.  

    Экс-ведущая реалити-шоу Ксения Собчак поделилась в Instagram впечатлениями после участия в общественно-политическом ток-шоу. Она опубликовала фото ведущего «Время покажет» Артема Шейнина, снабдив его соответствующим комментарием.

    «Сегодня мне повезло – я побывала в аду. Согласитесь, не каждому везет узнать есть ли жизнь после жизни. Теперь я точно знаю – есть. И называется она «программа «Время покажет» на Первом канале», – написала Собчак, ее слова приводят «Дни.Ру»

    Журналистка иронично подчеркнула, что для нее это было «важным и ценным уроком», после которого она сделает свои выводы. Несмотря на то, что Собчак заявила о своем беспокойстве за уровень жизни россиян, она не смогла ответить на вопрос о стоимости проезда в метро. По ее мнению, «радение за народ» не определяется знанием цен на хлеб и другие продукты первой необходимости. 

    «Я побывала в аду»: Собчак рассказала об участии в ток-шоу «Время покажет»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #собчак #ток-шоу
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