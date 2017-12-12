ФСБ пресекла готовившиеся на Новый год и во время предвыборной кампании теракты в Москве

Москва, 12 декабря. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла в московском регионе деятельность группы, готовившей террористические акты в канун Нового года и в период предвыборной кампании. Об этом во вторник сообщил глава ведомства Александр Бортников.

Он сообщил, что сотрудники ведомства в минувший понедельник, 11 декабря, пресекли деятельность группы выходцев из Центральной Азии, которые собирались совершить теракты в Москве и регионе во время Нового года, а также в период предвыборной кампании.

По словам руководителя ФСБ РФ, у боевиков были найдены кустарные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боевые припасы, передает «РИА Новости».

Напомним, очередные выборы президента Российской Федерации состоятся в марте будущего года, избирательная кампания начнется в декабре 2017 года.