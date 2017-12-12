ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 700 боеприпасов

Донецк, 12 декабря. Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки выпустили по территориям Донецкой народной республики 721 боеприпас. Об этом сообщает во вторник Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова.

Согласно приведенным данным, на донецком направлении было зафиксировано наибольшее число обстрелов. ВСУ открывали огонь из тяжелой артиллерии, минометов, а также вооружения боевой машины пехоты и БТР.

Напомним, военную операцию против ЛНР и ДНР киевские власти начали в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.