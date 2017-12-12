Аргентинский защитник «Барселоны» может перебраться в Китай

Барселона, 12 декабря. Защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано может перебраться в китайский чемпионат. Об этом пишет AS.

По данным издания, руководство китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» хочет видеть в своих рядах 33-летнего футболиста.

Отмечается, что китайский клуб намерен сделать официальное предложение сине-гранатовым по трансферу аргентинца в начале зимнего трансферного окна, сообщает «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что Маскерано хочет уйти из «Барселоны» будущей зимой из-за недостатка игровой практики.

Аргентинский защитник обеспокоен тем, что растеряет форму и лишится места в национальной сборной перед мундиалем-2018.