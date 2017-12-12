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Аргентинский защитник «Барселоны» может перебраться в Китай
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    Аргентинский защитник «Барселоны» может перебраться в Китай

    10:51  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:52  12 Декабря 2017
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    Аргентинский защитник «Барселоны» может перебраться в Китай

    Барселона, 12 декабря. Защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано может перебраться в китайский чемпионат. Об этом пишет AS. 

    По данным издания, руководство китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» хочет видеть в своих рядах 33-летнего футболиста. 

    Отмечается, что китайский клуб намерен сделать официальное предложение сине-гранатовым по трансферу аргентинца в начале зимнего трансферного окна, сообщает «Свободная пресса»

    Ранее стало известно, что Маскерано хочет уйти из «Барселоны» будущей зимой из-за недостатка игровой практики.

    Аргентинский защитник обеспокоен тем, что растеряет форму и лишится места в национальной сборной перед мундиалем-2018.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #китай #барселона #маскерано
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