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Пальмира: археологи восстановили знаменитую статую льва богини Аллат
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    Пальмира: археологи восстановили знаменитую статую льва богини Аллат

    10:50  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:50  12 Декабря 2017
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    Пальмира: археологи восстановили знаменитую статую льва богини Аллат

    Пальмира, 12 декабря. Над восстановлением знаменитого памятника Пальмиры работали специалисты из России и Сирии.

    Директор Национального музея Сирии Яраб Абдалла рассказал, что работа над восстановлением всемирно известной статуи продолжалась длительное время. Известняковой скульптуре льва почти две тысячи лет, она сохранила следы прежней реставрации 1977 года. Специалисты оставили на памятнике отметки от пуль, они назвали их «новой историей» льва Аллат.

    Сирийские власти сообщают, что боевики нанесли серьезный урон древним христианским святыням. Некоторые храмы разрушены до основания. К примеру, монастырь мученика Илиана в Хомсе террористы снесли бульдозерами. Сильно пострадал и храмовый комплекс в пригороде Дамаска, он является одним из самых крупных в мире центров паломничества верующих.

    Пальмира: археологи восстановили знаменитую статую льва богини Аллат

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #пальмира #аллат
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