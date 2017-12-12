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Происшествия
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Россия
Роскосмос застрахует следующий запуск «Союз-2.1а» на 4,5 млрд рублей
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    Роскосмос застрахует следующий запуск «Союз-2.1а» на 4,5 млрд рублей

    10:45  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:46  12 Декабря 2017
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    Роскосмос застрахует следующий запуск «Союз-2.1а» на 4,5 млрд рублей

    Москва, 12 декабря. После крушения запущенной 28 ноября ракеты-носителя с 19 спутниками Роскосмос объявил конкурс на страхование рисков при новом запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» при последующих запусках. 

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, страховая сумма в случае гибели космических аппаратов «Канопус-В» с номерами 3 и 4 составит почти 4,5 миллиарда рублей. Кроме того, космические аппараты будут застрахованы на последующих стадиях — в случае, если спутники дистанционного зондирования Земли погибнут после вывода на орбиту, страховая сумма составит около 3 млрд рублей.

    Роскосмос застрахует следующий запуск «Союз-2.1а» на 4,5 млрд рублей

    Сумма взноса, которую намерено выплатить для страховки ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», составит 338 млн рублей. 

    Напомним, сегодня были оглашены выводы комиссии по расследованию причин крушения разгонного блока «Фрегат» с метеорологическим спутником «Метеор-М». Члены комиссии заявили, что «пуск прошел бы в штатном режиме, если бы проходил летом».

    Ранее Ura.ru сообщало, что следующие запуски ракет, назначенные с космодрома «Восточный», были перенесены на февраль-март следующего года.

    Автор: Валентин Меликов
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