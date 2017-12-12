Неадекватные люди: Олейник прокомментировал «радость» Киева из-за потери поездов из РФ

Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, что Киев «приветствует» запуск российских поездов в обход Украины, вызвало острую реакцию политиков, которые сочли подобные декларации признаком неадекватности. В частности, такое мнение Федеральному агентству новостей высказал украинских политик, экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

«Только неадекватные люди могут делать такие заявления, — отметил Владимир Олейник, комментируя слова украинского министра. — Что такое транзит? Это деньги, это пополнение бюджета. Какие объемы транзита газа были когда-то через Украину! За 120 миллиардов кубометров! А сегодня транзита на копейки. А с 2019 года газовый транзит, наверно, вообще прекратится. А они говорят: «Ничего страшного — потери двух миллиардов от транзита ничего не значат»!».

При этом в самой Украине ни для кого не секрет, что заявления, подобные тому, которое сделал Владимир Омелян, — это просто попытка сделать хорошую мину при плохой игре, считает Владимир Олейник.

«Они [киевские власти], конечно, прекрасно понимают, что реально потеря транзита — это недополученные для бюджета деньги, это невыплата пенсий и пособий. Но они готовы сокращать социальные стандарты, потому что сегодня Киев проводит политику, которая не в интересах украинского народа. Там реально проводится политика русофобии — на территории Украины сознана страна «антироссия», и ради этой политики там готовы пожертвовать собственными интересами. Вот поэтому там и радуются, например, тому, что российские поезда идут в обход Украины. Но разве это только российские поезда? На самом деле, вот уже и Китай заявил, что при создании «шелкового пути» для Украины перспектив нет. Почему? Да потому, что эта страна нестабильна. Как можно иметь дело со страной, в которой нет стабильности, в которой постоянно какие-то революции, не работает судебная система, и т.д. Это же в перспективе потери на миллиарды! Поэтому Россия, да и другие страны, избирают пути в обход Украины — пока в Киеве у власти люди просто неадекватные», — подчеркнул Владимир Олейник.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя решение РЖД пустить все российские поезда южного направления в обход Украины, сказал буквально следующее:

«Я такой шаг абсолютно приветствую. Пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий [для нас] нет».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Киев приветствовал пуск пассажирских и грузовых поездов из России в обход украинской территории. РЖД объявили, что 137-километровый участок Журавка — Миллерово стал частью скоростного железнодорожного пути, соединяющего центральную Россию с черноморским побережьем. Комментируя это решение, министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что железнодорожная магистраль в обход украинской территории избавит российские поезда от необходимости пересечения границы Украины, страны, которую раздирают гражданская война и политические кризисы.