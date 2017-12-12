Сирия: боевики обстреляли Даръа, есть пострадавшие

Даръа, 12 декабря. Боевики подвергли ракетному обстрелу городские кварталы Даръа.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что боевики в очередной раз нарушили режим перемирия и обстреляли административный центр провинции Даръа. Отмечается, что под огнем оказалась кольцевая дорога в центре населенного пункта.

В результате взрывов ранения получили несколько мирных жителей, которых оперативно доставили в Национальную больницу Даръа. В ответ на обстрел правительственные войска нанесли артиллерийский удар по позициям боевиков. По данным армейцев пусковые установки террористов были уничтожены.