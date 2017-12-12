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Сирия: боевики обстреляли Даръа, есть пострадавшие
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    Сирия: боевики обстреляли Даръа, есть пострадавшие

    10:28  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:28  12 Декабря 2017
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    Сирия: боевики обстреляли Даръа, есть пострадавшие

    Даръа, 12 декабря. Боевики подвергли ракетному обстрелу городские кварталы Даръа.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что боевики в очередной раз нарушили режим перемирия и обстреляли административный центр провинции Даръа. Отмечается, что под огнем оказалась кольцевая дорога в центре населенного пункта.

    В результате взрывов ранения получили несколько мирных жителей, которых оперативно доставили в Национальную больницу Даръа. В ответ на обстрел правительственные войска нанесли артиллерийский удар по позициям боевиков. По данным армейцев пусковые установки террористов были уничтожены.

    Сирия: боевики обстреляли Даръа, есть пострадавшие

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #обстрел #боевики #даръа
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