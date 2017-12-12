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Украина
Тука назвал идиотами тех, кто требует запретить на Украине Пушкина и Достоевского
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    Тука назвал идиотами тех, кто требует запретить на Украине Пушкина и Достоевского

    10:25  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:27  12 Декабря 2017
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    «Там никакой политики нет»: Тука выступил против запрета сериала «Сваты» на Украине

    Киев, 12 декабря. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука назвал неправильным решение украинских властей запретить к показу в стране сериал «Сваты», в котором снялся внесенный в черный список Минкульта Украины российский актер Федор Добронравов.

    «Насчет запрета фильмов/сериалов – у меня нет четкого представления, как тут действовать. Если взять, например, «Сваты», то там никакой политики нет, по крайней мере, я ее там не видел», — сообщил Тука изданию «Главред».

    Он также призвал не смешивать политику и культуру, а также разделять личную политическую позицию представителей культуры от их творческой деятельности.

    «Те, кто требуют запретить в Украине Пушкина и Достоевского — это идиоты. С тремя восклицательными знаками», — добавил Тука.

    «Там никакой политики нет»: Тука выступил против запрета сериала «Сваты» на Украине

    Напомним, в конце ноября Госкино Украины признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны «Сватов», а также отменило государственную регистрацию сериала. Таким образом, «Сваты» запрещены на Украине как к показу на телевидении, так и в кинотеатрах.

    Российский актер Федор Добронравов был внесен украинским министерством культуры в список лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности страны. До этого Добронравову запретили въезд на территорию Украины на три года из-за поездки в Крым. 

    Автор: Алексей Громов
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    #тука #сваты #добронравов #госкино украины
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