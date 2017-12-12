Тука назвал идиотами тех, кто требует запретить на Украине Пушкина и Достоевского

Киев, 12 декабря. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука назвал неправильным решение украинских властей запретить к показу в стране сериал «Сваты», в котором снялся внесенный в черный список Минкульта Украины российский актер Федор Добронравов.

«Насчет запрета фильмов/сериалов – у меня нет четкого представления, как тут действовать. Если взять, например, «Сваты», то там никакой политики нет, по крайней мере, я ее там не видел», — сообщил Тука изданию «Главред».

Он также призвал не смешивать политику и культуру, а также разделять личную политическую позицию представителей культуры от их творческой деятельности.

«Те, кто требуют запретить в Украине Пушкина и Достоевского — это идиоты. С тремя восклицательными знаками», — добавил Тука.

Напомним, в конце ноября Госкино Украины признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны «Сватов», а также отменило государственную регистрацию сериала. Таким образом, «Сваты» запрещены на Украине как к показу на телевидении, так и в кинотеатрах.

Российский актер Федор Добронравов был внесен украинским министерством культуры в список лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности страны. До этого Добронравову запретили въезд на территорию Украины на три года из-за поездки в Крым.