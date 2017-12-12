Видеодайджест новостей, утро 12 декабря 2017 года

Госпиталь в Аль-Фуа и Кафрайе с трудом выживает в окружении террористов
Банды террористов блокировали
эти два города и не позволяют доставить туда гумпомощь, поэтому все самое необходимое отправляют на самолетах и сбрасывают с парашютами.
Для лечения раненых был построен импровизированный госпиталь, но в нем нет освещения. Генератор электричества есть, но запускается он только в крайних случаях, так как не хватает топлива. А ведь это единственное медицинское учреждение, где местные жители могут получить хоть какую-то помощь.
Но международные гуманитарные организации не принимают во внимание ситуацию в этих поселениях, им это политически невыгодно.
Мастер Вин-чунь из Донецка завоевал золото на соревнованиях в Китае
В городе Фошань в Китае прошли
пятые международные соревнования по Вин-чунь. Золото в весовой категории 80+ досталось спортсмену из Донецка, который представлял на соревнованиях Россию.
В ДНР этот вид единоборств пользуется популярностью. Им занимаются около 150 спортсменов из Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Порядка 100 из них — это школьники. Данный вид спорта позволяет детям становиться выносливее и сильнее.
Генпрокуратура Украины обжалует решение суда отпустить Саакашвили
Прокуратура намерена обжаловать
решение суда, который отказался арестовать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Луценко считает, что прокуратура предоставила все доказательства вины Саакашвили в содействии участникам преступных организаций. Поэтому генпрокурор будет подавать апелляцию на решение суда.
Посольство России в США призвало к бдительности после теракта в Нью-Йорке
В посольстве России в США призвали
россиян к бдительности после теракта в Нью-Йорке.
А также отметили, что методы международного терроризма одинаковы по всему миру. Россия неоднократно становилась объектом атак террористов. И только объединенные и скоординированные действия всех стран смогут обеспечить надежную безопасность граждан.
По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.