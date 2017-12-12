Видеодайджест новостей, утро 12 декабря 2017 года

Госпиталь в Аль-Фуа и Кафрайе с трудом выживает в окружении террористов

Банды террористов блокировали эти два города и не позволяют доставить туда гумпомощь, поэтому все самое необходимое отправляют на самолетах и сбрасывают с парашютами.

Для лечения раненых был построен импровизированный госпиталь, но в нем нет освещения. Генератор электричества есть, но запускается он только в крайних случаях, так как не хватает топлива. А ведь это единственное медицинское учреждение, где местные жители могут получить хоть какую-то помощь.

Но международные гуманитарные организации не принимают во внимание ситуацию в этих поселениях, им это политически невыгодно.